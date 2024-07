Defensoría del Contribuyente oficia al SII por bloqueos de acceso al portal

La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII) con el fin de que la entidad explique los motivos por los que se bloqueó el acceso al portal del servicio a un grupo de contribuyentes, afirmando que esto podría constituir una vulneración de sus derechos.

Desde la Dedecon declararon que al limitarse el acceso al sitio personal de los contribuyentes, las personas se ven imposibilitadas de llevar a cabo declaraciones de impuesto, emitir documentos tributarios o realizar solicitudes de cualquier tipo.

Lo anterior “genera impacto en el normal funcionamiento de sus operaciones y desarrollo de sus actividades económicas, constituyendo una vulneración explicita del derecho 14 del artículo 8bis, especificado en el Código Tributario”, dijo la entidad.

Además, enfatizaron que los motivos de esta medida no fueron explicados, al igual que no fueron informados el alcance de la medida, su contenido y las formas que tienen los contribuyentes de solucionar este problema. Según indica Dedecon, el Código Tributario establece que el SII debe comunicar estos aspectos, y al no hacerlo, vulnera el derecho de los contribuyentes de estar informados sobre su situación tributaria.

La defensoría es un ente público descentralizado creada para velar por la protección y resguardo de los contribuyentes. Es por esto que se encuentra en facultar de revisar el actuar del SII, y utilizar sus atribuciones legales para asegurar que sus medidas respete los derechos de los contribuyentes.