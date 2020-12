Diputados de la Comisión de Hacienda despachan a sala retiro del 10% y Gobierno no logra que se vote indicación para extender el plazo del pago

Finalmente esta mañana los diputados de la Comisión de Hacienda despacharon a la sala de la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno para retirar el 10%, sin grandes cambios respecto a lo que fue aprobado ayer en la Comisión de Trabajo, ya que los parlamentarios volvieron a rechazar el reintegro obligatorio de los fondos.

Asimismo, se aprobó la exención tributaria para las personas que retiren y tengan sueldos de hasta $1,5 millones. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, detalló que a esta exención accederían unas 1,8 millones de personas, y significa menores ingresos para el Fisco por US$195 millones.

Y ya lo había advertido ayer el ministro de Hacienda a los diputados de la Comisión de Trabajo: el gobierno repuso hoy la indicación para que el pago de la primera cuota del retiro del 10% sea hecha en hasta 15 días hábiles, y el segundo pago en los siguientes 15 días hábiles desde ese primer desembolso.

Esto, luego de que los diputados ayer lo bajaron a 10 días hábiles cada uno de esos pagos. El gobierno también ingresó una indicación para bajar de UF35 a UF30 el monto máximo a depositar en una sola cuota. Todo ello también fue solicitado esta mañana por los reguladores.

Sin embargo, ambas indicaciones finalmente no se pudieron votar, por lo que el gobierno buscará reponerlas en la sala de la Cámara y del Senado. Pero no será una tarea fácil, ya que el Ejecutivo también enfrenta complicaciones para hacerlo.

En concreto, la secretaria de la Comisión de Hacienda dijo que todas las indicaciones del artículo 8 se tienen por no presentadas. Esto, considerando que esta instancia solo debe referirse a temas de recursos fiscales.

La secretaria de la Comisión también detalló que, para poder presentarlas en la sala, tiene que haber acuerdo de comité, porque el proyecto tiene discusión inmediata.

El llamado de Briones

El ministro de Hacienda advirtió al iniciar la sesión que si los diputados en esta instancia no aceptaban los plazos del gobierno, la repondrá en el Senado, y podría obligar a ir a una Comisión Mixta, retrasando el plazo de entrega del retiro.

“En materia de plazos hay que ser extremadamente responsables”, dijo Briones en su presentación previa a la votación.

“Pese a nuestra insistencia, ese plazo se rebajó a 10 días y 10 días, nos parece que ese no es un plazo prudencial, y no lo es porque acá muchas veces se centra la atención en lo que pueden hacer o no las AFP, pero se nos olvida que para que el pago llegue a las personas tiene que pasar por los bancos, y en particular por BancoEstado que distribuye la inmensa mayoría de los retiros”, añadió Briones.

En ese sentido, el ministro recordó que diciembre es un mes especial, donde se hacen muchos pagos, “tenemos un BancoEstado estresado, más estresado de lo normal, y cuando usted tiene millones de personas que generan un retiro, eso genera un problema”, comentó Briones.

También señaló que “el llamado acá es la responsabilidad que esto opere rápido, pero teniendo a la vista los plazos prudenciales”.

También dijo que “si no somos capaces de ponernos de acuerdo en esto, mi deber como ministro de Hacienda, es poder insistir en este punto en el Senado y eventualmente en una Comisión Mixta”.