Dólar cierra la jornada con fuerte retroceso gracias al cobre y sus máximos de una década

El dólar experimentó un fuerte retroceso en la jornada de hoy gracias al buen momento del cobre y luego de dos potentes aumentos que lo dejaron por encima de la barrera de los $ 700.

Al cierre de las operaciones en el mercado interbancario local, la divisa estadounidense se cotizó en $ 705,74 vendedor, lo que supone una baja de $ 6,5 en relación al cierre del viernes.

El peso chileno tuvo como gran motor al cobre que no para de subir y parece empecinado en romper récords. La libra trepó más de 2% en el mercado spot de Londres y la libra superó los US$ 4,4, un nivel no visto desde agosto de 2011. Sí, una década.

El dollar index, que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas líquidas, entre ellas el euro, se cotiza estable en estos momentos.

La semana pasada, el tipo de cambio experimentó fuertes alzas en medio de la tensión por el retiro del 10% de las AFP y la inquietud que generaron algunos disturbios luego que el gobierno decidiera recurrir al TC para frenar esa iniciativa.

Esto reflotó los fantasmas del estallido social y alejó al dólar de sus fundamentos. Y aunque la reacción inicial del espectro político al proyecto anunciado ayer por el gobierno para un tercer retiro ha sido más bien adversa, al parecer el extraordinario momento del cobre estaría anulando estos ruidos.

“No son pocas las voces que hablan del impacto que tendrá asumir un 1% de cotización adicional, además de parecer estar añadiendo una “reforma” a un retiro excepcional en medio de la pandemia. Esto añade incertidumbre tanto política como también económica, por el lado bursátil, ya que este retiro al parecer deberá esperar aún un poco más”, comentó Sebastián Espinosa, mercados de XTB Latam.

“Si bien hay algunas situaciones alcistas para el billete verde a nivel local, especialmente por la recomendación de cambio de fondos de AFP y cierta incertidumbre social y política, mientras el cobre siga rompiendo máximos el dólar iría mostrando una mayor debilidad”, dijo icardo Bustamante, Jefe de Estudios Trading de Capitaria.

“Proyectamos que esta tendencia bajista se mantenga durante la semana, para intentar romper los 700 pesos, buscando el siguiente soporte en los $690-692″, comentó Carlos Quezada, Trader senior de Libertex.