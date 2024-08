El cruce sigue: Marcel se suma a las críticas a la minuta de las AFP y la presidenta del gremio se defiende

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, este domingo abrió el fuego contra las AFP, al afirmar que “anda dando vuelta una ‘minutita’ (…) que nos han dicho que viene precisamente de una de las AFP, donde critican cada uno de los puntos propuestos por el gobierno. Y lo veo bien complejo, porque el sistema de pensiones necesita cambiar por su sostenibilidad”.

En esa ocasión, la titular del Trabajo recalcó que “opinar es súper legítimo, pero interferir en un debate político y tratar de presionar al Parlamento para que no avance una reforma previsional es una irresponsabilidad de marca mayor”.

Ante esta denuncia, este lunes la ministra vocera Camila Vallejo manifestó que “correspondería a una AFP” y que “es algo que trata básicamente de, no sé si boicotear, pero desacreditar cada uno de los puntos en los que se ha ido avanzando en un entendimiento, incluso con la oposición”.

Pero al parecer la referida minuta no fue realizada por una sola AFP, como señalaron ambas ministras, ya que finalmente este lunes la autoría de dicho documento se la adjudicó el gremio que agrupa a todas las AFP, menos a AFP Uno. En una declaración emitida este lunes, la Asociación de AFP reconoció que era su minuta, y sostuvo que “no se debe censurar, acallar, ni descalificar a ningún actor que participa del debate de pensiones”.

Y este martes por la mañana continuó el debate, cuando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a respaldar a la ministra del Trabajo. En radio Duna, comentó que la referida minuta “es muy extrema en sus opiniones y tiene muchos juicios políticos”.

En esa línea, Marcel leyó un par de párrafos del documento, y aseguró que “hay términos realmente que a mí me parecen que escapan un poco de un análisis técnico interno, y además cuán interno es, no lo sabemos, porque no sabemos qué distribución ha tenido esta minuta”.

El secretario de Estado apuntó que a su juicio, las AFP han ido más allá de su rol como industria: “Ha excedido mucho estos límites. O sea, llevan años en campañas, las cuales además no indican que son de las AFP, tienen un nombre de fantasía, entonces creo que (...) exceden un poco lo que es la lógica de una industria regulada, y creo que deberíamos ver una reflexión a los propios integrantes de esa industria”.

Marcel añadió que las AFP han hecho “una defensa acérrima de sus intereses. Eso es legítimo, pero tiene que hacerse en las instancias y por los medios que corresponden”. Sobre eso, detalló que una instancia adecuada para que den a conocer su opinión son las comisiones del Congreso.

Por la tarde, luego de acudir al Congreso en el marco de la tramitación de los retiros de AFP, la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, se detuvo unos minutos para hablar con la prensa, donde señaló, consultada por la minuta, que “nosotros como organización gremial, y la responsabilidad que tengo como presidenta de la Asociación de AFP, es siempre estar analizando los distintos temas que tienen que ver con, por supuesto la reforma de pensiones, el mercado laboral”.

Agregó que “estamos constantemente haciendo estudios, tenemos un equipo de estudios con un gerente de estudios que lleva más de 30 años con nosotros, en que siempre estamos generando distinta información para discusión interna. No sabemos cómo llegó a manos de la ministra, y por supuesto, hoy día estamos en un país democrático en el que tenemos libertad de expresión, y esta e s una minuta interna en la cual analizábamos una reforma que es muy importante para este país”.

Consultada respecto de si le enviaron la minuta a parlamentarios, Yazigi dijo que no. “Si alguien se la hizo llegar a los parlamentarios y la quisieron leer, bueno, tratamos siempre de que toda la información sea basada en información lo más técnica posible”. Yazigi recalcó que “al hacer un documento interno, no necesitamos poner el logo”, e insistió en que “es una minuta interna, de trabajo”, y que “no sabemos cómo le llegó a la ministra Jara y a los parlamentarios”.

Por su parte, la ministra Jara se volvió a referir al tema este martes en el canal de streaming Turno, donde ironizó: “No me gusta andar de víctima por la vida. No como la Asociación de AFP que hoy anda de víctima por su minutita”. Agregó que “es raro que esta (minuta) no la firmaran con su autoría. Lo otro es que no sacan nada con victimizarse, si aquí hay alguien que es víctima en este debate son los pensionados. Siempre las AFP han opinado y van a seguir opinando, no tienen problema en eso, lo que no me parece a mí, es que se ejerza una presión indebida, porque realmente oponerse a todo es como...”.