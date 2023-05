El dólar mantiene tendencia a la baja en medio de la recuperación del cobre

El dólar en Chile volvió a arrancar la jornada a la baja y manteniendo su tendencia a las pérdidas de las últimas jornadas. La moneda de Estados Unidos cede terreno en suelo local en línea con el alza del cobre y pese al alza del dólar a nivel mundial en el día posterior a la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Al inicio del día en Chile, el dólar cae $1,5 respecto al cierre de ayer en la Bolsa Electrónica de Chile y llega a un valor de $802,50 la unidad. De seguir así, la moneda de Estados Unidos anotaría tres jornadas consecutivas con pérdidas.

“Seguimos en el canal lateral, donde los $800 son un piso importante, y mientras no se rompa deberíamos ver rebotes hasta los $810 en primera instancia”, apuntó el director general de BeFX, Rodrigo Castillo.

Por su parte, el estratega de mercados de XTB Latam, Juan Ortiz Godoy estima que “en el corto plazo el tipo de cambio podría seguir extendiendo las caídas, llegando a buscar nuevamente el nivel de los $788, si llega a romper a la baja los $800″.

El peso chileno ganaba fuerza ahora de la mano del cobre que las últimas jornadas registró caídas. El valor del metal se recuperaba en medio de las señales de que la Fed habría terminado su proceso de alza de tasas, pero las señales de demanda de China preocupaban al mercado.

“Las materias primas se han animado un poco con los comentarios de la Fed, pero todo parece bastante apagado”, dijo el consultor independiente Robin Bhar a Reuters. “Sigue habiendo muchas preocupaciones: cuándo llegará la recesión, cuán profunda y cuánto durará, y la historia de China parece decepcionar y desvanecerse con el tiempo”, agregó.

En tanto, los analistas de Citi se mostraron pesimistas respecto al cobre y rebajaron su previsión de precios de 0 a 3 meses a US$ 8.000 la tonelada (US$ 3,6 la libra), frente a los US$ 8.500 (US$ 3,9) anteriores.

De esta forma, el valor a tres meses del cobre sube 0,59% a US$ 3,86 la libra.

Mientras que, el dólar en el mundo sube tras caer ayer luego de la decisión de la Fed de volver a subir la tasa de interés, pero planteando que está podría ser la última. Además, la divisa en el mundo gana terreno en medio del alza de tasas del Banco Central Europeo en línea con lo esperado por el mercado.

El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de las monedas más importantes del mundo, gana 0,15%.

“Mañana estaremos muy atentos a los datos de empleo oficiales en Estados Unidos, ya que pueden dar señales más concretas sobre la situación de la mayor economía del mundo, con implicancias directas sobre el dólar”, agregó el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.