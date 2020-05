El precio del petróleo se recupera con fuerza y acumula alza histórica en mayo

Lo peor para el mercado mundial del petróleo parece haber quedado atrás. Así se desprende al menos de la evolución que han mostrado los precios del barril luego que hace poco más de un mes se derrumbaran a valores negativos, de manera inédita.

Los precios del crudo han ido subiendo en las últimas semanas tras el acuerdo de los países productores para el bombeo del hidrocarburo, a lo que se suman el levantamiento gradual de las cuarentenas en las mayores economías del mundo y las incipientes señales de recuperación económica.

En ese contexto, y pese a los renovados temores en torno al recrudecimiento de las relaciones comerciales entre EEUU y China, el precio del crudo WTI que se cotiza en Nueva York anotó hoy un fuerte salto 5,28% a US$ 35,49 por barril, su cota más alta desde el pasado 6 de marzo.

Con este resultado, el crudo de referencia para EEUU acumula en mayo un alza de 88,4%, lo que supone el mejor desempeño mensual histórico.

Otro hito en este mercado es que el WTI ahora está más caro que el Brent. El crudo de referencia para Europa trepó un leve 0,11% y se cotizó en US$ 35,33. Con este resultado el crudo Brent del Mar del Norte y que se transa en Londres acumuló una ganancia de 39,38%, la mayor alza mensual desde marzo de 1999.

Seguirá subiendo

De acuerdo a un sondeo de Reuters, los precios del petróleo aumentarán gradualmente este año con la mejora de la demanda y la caída de la oferta, aunque las tensiones entre Estados Unidos y China se ciernen sobre un mercado afectado por el coronavirus.

La consulta a 43 analistas prevé que el crudo referencial internacional Brent promedie US$ 37,58 por barril en 2020, un 5% por encima del pronóstico de consenso de abril de US$ 35,84, pero bajo el precio promedio de US$ 42,37 en lo que va del año.

Por su parte, el West Texas Intermediate promediaría US$ 32,78 por barril desde la expectativa previa de US4 31,47, luego de que en abril el contrato de próxima entrega sufrió un fugaz desplome histórico a US$ 40 negativos.