Elon Musk lo logró: Tesla supera a Toyota y es el fabricante de autos más valioso del mundo

Tesla Motors se ha situado como la firma del sector de automoción conmayor capitalización bursátil acumula, superando a todo un gigante del motor como Toyota, según la cotización de las acciones que han registrado ambas firmas este miércoles.

Las acciones de Toyota han cerrado la jornada en la Bolsa de Tokio situadas en los 6.656 yenes, lo que equivale a un descenso del 1,57% y a una capitalización bursátil de 21,7 billones de yenes (179.507 millones de euros).

En cambio, la compañía dirigida por Elon Musk acumula un repunte de más del 4% hacia la media sesión, hasta alcanzar los US$ 1.124 por título. En su máximo intradía de US$ 1.135,35 , la valoración bursátil de la empresa ha escalado hasta US$ 210.626 millones de dólares (187.089 millones de euros).

Desde que en marzo perdió casi la mitad de su valor en Bolsa en el marco de las caídas generalizadas de las cotizaciones por el pánico financiero generado por el coronavirus y la situación del crudo, Tesla casi ha triplicado su valoración.