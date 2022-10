Embajador de Japón en Chile llama a ratificar el TPP11 para impulsar las relaciones comerciales entre ambos países

El embajador de Japón en Chile, Shibuya Hazuhisa, valoró la aprobación del el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP11). por parte del Congreso y llamó al gobierno a ratificar prontamente el acuerdo de modo de poder impulsar las exportaciones chilenas no cobre a la nación asiática.

“Le damos la bienvenida a la aprobación del TPP11 por el Senado y quisiera expresar mi respeto más grande para Chile que tomó esta decisión muy difícil de manera muy democrática, con distintas opiniones, al igual que Japón, la importancia de estos acuerdos en las regiones del transpacífico son extremadamente relevantes bajo el escenario actual y yo espero, desde el fondo de mi corazón, que los procesos internos se puedan completar lo antes posible para que Chile sea un miembro oficial del TPP11″, dijo Hazuhisha en el marco de un webinar organizado por la Fundación Chilena del Pacífico.

En este sentido sostuvo que la integración de Chile al acuerdo sería muy beneficiosa para el país por tres razones.

En primer lugar porque permitiría abrir el mercado japonés a las exportaciones chilenas de manera más amplia, dado que en la actualidad el 90% de los envíos corresponde a productos mineros, mientras que el 10% restante se vería beneficiado con rebajas de aranceles.

“Si se ratifica el TPP11 los aranceles de los productos no cobre van a bajar, el 90% de las exportaciones de Chile a Japón son importantes y son en minería, pero el otro 10% es esencial para desarrollar nuevos mercados, este 10% aumentaría muchísimo con el TPP11 en vigencia”, afirmó.

En segundo lugar señaló que el TPP11 no sólo es un acuerdo comercial sino que es un acuerdo comprehensivo para incluir inversiones y cadenas de abastecimiento dentro de los países miembros.

Al respecto sostuvo que, por ejemplo, el TPP11 admite reglas de origen más amplias. “La compañías japonesas van generar baterías de litio en Chile en el futuro y vamos a exportar a México y al utilizar estas baterías México va poder producir o manufacturar autos eléctricos y también va a ser posible a Vietman y esto podrá ser libre de impuestos, este es uno de los grandes beneficios de los acuerdos multilaterales”, aseveró.

En tercer lugar recordó que en estos momentos se está negociando la entrada de Reino Unido al acuerdo lo cual se espera ocurra a comienzos del próximo año. Entonces advirtió “si Chile no ratifica el TPP11 para ese momento, Chile no podrá obtener nada del Reino Unido y me parece que es un punto bien importante a considerar”.

En esa línea el expresidente Eduardo Frei, quien también participó del webinar, reiteró el llamado a ratificar el acuerdo. “El TPP11 es un gran acuerdo para Chile, me alegro que el Congreso lo haya aprobado y que lo ratifiquemos, son más de tres mil empresas, más de tres mil productos chilenos que están bajando sus exportaciones producto que no estamos en ese mercado”, afirmó.

La semana pasada la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, aseguró hasta fin de año es el plazo que se propuso el gobierno para esperar las negociaciones por los acuerdos laterales, antes de ratificar y depositar el TPP11.

Y es que la estrategia del Presidente Gabriel Boric, ante la aprobación del acuerdo internacional en el Senado, es esperar las negociaciones por las side letters (cartas laterales) con los otros 10 países miembros del tratado para crear mecanismos de solución de controversias, uno de los aspectos que inquieta al Ejecutivo.

Intercambio comercial

Entre enero y agosto de este año las exportaciones de Chile a Japón sumaron US$4.912 millones y representaron el 7,1% del total de los envíos, ubicándose sólo detras la Unión Europea, China y Estados Unidos.

En el mismo periodo las importaciones a Chile desde Japón totalizaron US$1.431 millones, equivalentes al el 2,1% del total. En cuanto a las inversiones, a fines del 2021 Japón acumulaba un stock de inversión directa de más de US$3.200 millones, siendo uno de los inversionistas más relevantes en el país.

Chile exporta principalmente cobre a Japón e importa mayormente vehículos de pasajeros desde la nación asiática.

Inversiones

En cuanto a las proyecciones para las inversiones japonesas en el país, el embajador dijo que existe mucho interés en las energías renovables, el litio y el cable submarino de fibra óptica, con el cual Chile espera conectarse con Asia.

Respecto al primer punto indicó que en el caso del hidrógeno verde es muy costoso de trasladar por lo que se ve como más realista invertir en amonio verde.

Frente a la posibilidad de que se puedan establecer acuerdos portuarios para facilitar dicha conexión explicó que “con respecto al hidrógeno o amonio para poder establecer una cadena de suministro entre Japón y Chile es lo primero que tenemos que hacer, cadena de suministro, y luego lo de transporte es el segundo paso, en esa segunda etapa, es ahí donde vamos a poder considerar el tener un acuerdo con los puertos chilenos, o algún puerto chileno y un puero japonés”.

Sobre el litio sostuvo que “hay posibilidad de nuevas inversiones, en ese caso sería conveniente para Chile no sólo participen en la venta de litio, sino en baterías del litio”.

Hazuhisa señaló que “muchas empresas japonesas debido al resultado del plebiscito se sienten aliviados en sus preocupaciones y que el Senado haya aprobado el TPP11, eso ha devuelto la confianza o la satisfacción a muchos inversionistas japoneses”.

Sin embargo advirtió que “el debate de la Constitución en este país hace que los inversionistas se sientan un poco intranquilos sobre inversión en litio, pero una vez que se concrete se puede aliviar y también el debate de royalty también es proeucpacion para las empresas japonesas y esperamos que haya avance en ambos campos”.

El próximo mes una delegación chilena viajará a Tokio para sostener un encunetro del Comité Económico en la cual se espera avanzar en el reforzamiento de las relaciones comerciales entre ambos países.