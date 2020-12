Empresas pequeñas están más disponibles para aumentar contrataciones que las grandes

La reactivación de inversiones bajó respecto a años anteriores. Así lo concluye una encuesta realizada a 657 miembros de mesas directivas de empresas chilenas.

El sondeo, desarrollado por Tomate Consultores, firma especializada en gobiernos corporativos, revela que el 31,6% de los encuestados dice estar analizando nuevas inversiones o reactivando pendientes, versus el 46% que afirmó tener dichos planes en la encuesta 2019.

“En el 2018 y 2019 casi la mitad de los directores estaban analizando nuevas inversiones, cifra que este año cayó en un tercio”, plantea el estudio.

Por otra parte, el documento destaca que “las empresas pequeñas están más disponibles para aumentar o no disminuir contrataciones que las empresas grandes”. Por ejemplo, el 16,7% de los consultados de empresas con ingreso anual bajo los US$50 millones está pensando en reactivar nuevas contrataciones de personal. Mientras que en empresas con ingreso anual sobre los US$151 millones, dicho porcentaje baja a 9,2%.

La encuesta también concluye que “los directores más jóvenes son más expansivos en la actualidad respecto de no frenar las contrataciones de personal, diferenciación que no es correspondida al tratarse de inversiones, donde las diferencias etarias no tienen lecturas distintas”.

Así, si el 22,8% de los consultados menores de 50 años dice estar evaluando reactivar nuevas contrataciones de personal, en aquellos consultados entre 51 y 60 años las afirmaciones llegan a sólo a 12,4%.

“Después del estallido social y de la pandemia son muy pocas las empresas que efectivamente están en la línea de aumentar inversiones o de contratar personas, sino que al revés, más bien están en la disposición de descontratar personas”, dice Sergio Guzmán, socio de Tomate Consultores.

El estudio además busca recoger la percepción de los miembros de las mesas directivas en distintos temas como focos de riesgo, prioridades, buenas prácticas y su opinión sobre la contribución a un mejor funcionamiento en los directorios.

En ese sentido, el estudio resalta que “los directorios que tienen más de una mujer están más de acuerdo con la contribución de la participación de mujeres en el directorio y de la paridad de género al interior de éste”, mientras que “a mayor edad del director disminuye la aprobación de la contribución de la mujer en el directorio y del valor de la paridad de género”.

Al respecto, Gúzman sostiene que “queda muy claro que en aquellos directorios donde hay más de una mujer las conductas son estadísticamente distintas en muchos aspectos, no así cuando solamente hay una mujer”.

Por otra parte, para los encuestados los riesgos más relevantes que enfrentan sus empresas son los financieros (80,7%), Producto (41,2%) y Reputación (36,8%). En este caso, el que más creció durante el 2020 fue riesgos financieros, tomando más relevancia que en años anteriores. De hecho, en 2019 el 59% lo consideraba como una amenaza.