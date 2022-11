Encuesta muestra división frente a la reforma de pensiones: 43% en contra y 41% a favor

No hay una postura mayoritaria de la ciudadanía respecto a la reforma de pensiones que impulsa el gobierno del Presidente Gabriel Boric. De hecho, están técnicamente empatados quienes apoyan el proyecto y quienes están en desacuerdo.

Eso es lo que revela la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, donde un 43% se muestra en contra de la reforma previsional, un 41% está a favor, y un 14% no sabe o no responde. Esto, con un margen de error del sondeo de 3,4%.

Eso sí, la gran mayoría de los encuestados no sabe mucho o no está muy informado respecto a la reforma de pensiones que ingresó el gobierno al Congreso, ya que un 28% dice que sabe “mucho” o se considera “bastante” informado respecto a la iniciativa, mientras que un 33% dice estar “algo” informado, y un 38% “poco o nada”.

Y precisamente en esta edición del sondeo también se registra un aumento de 8 puntos porcentuales (pp.) en la aprobación del Presidente Boric, pasando desde el 25% que registraba el 4 de noviembre, a 33%, llegando al mismo nivel que registraba el 7 de octubre. Por su parte, disminuyeron 11 pp. quienes desaprueban la forma en que el Mandatario está conduciendo el gobierno, pasando desde 69% a 58% en una semana, su menor nivel desde septiembre.

El gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson, justamente atribuye a la reforma previsional el alza en la aprobación del Presidente. “Esto es muy parecido al efecto que tuvo la aprobación del Presidente después de la cuenta publica. Por lo tanto, la pregunta que queda hacia adelante es si la reforma de pensiones va a lograr sostener su aprobación al alza, o si se va a moderar en las próximas semanas, y eso va a depender de cómo evolucione el debate”, comenta.

En esa línea, explica que la reforma ha sido “muy bien presentada” por el gobierno, pero también dice que no necesariamente esta es “la reforma que quiere la opinión pública”. Lo ejemplifica así: “Sabemos que la gente quiere libertad de elección desde el comienzo a través de una AFP estatal, y como el gobierno plantea que hay libertad de elección pero en el gestor, se genera confusión”.

El detalle

Al ver el resultado entre quienes votaron Apruebo en el plebiscito para una nueva Constitución, el 72% está de acuerdo con la reforma previsional y el 17% no está de acuerdo. A la inversa, al ver quienes votaron Rechazo, el 19% aprueba y el 62% desaprueba el proyecto. Y entre quienes no participaron del plebiscito, el 52% está de acuerdo con la reforma del gobierno, y un 33% no está de acuerdo.

Algo similar ocurre cuando se desagrega a los encuestados por Cadem según el candidato por el que votaron en las elecciones presidenciales. De aquellos que votaron por el Presidente Boric, el 73% aprueba el proyecto y un 18% desaprueba. Entre quienes votaron por José Antonio Kast, un 11% está de acuerdo y un 67% en desacuerdo. Cuando se trata de quienes no participaron en dichas elecciones, el 38% aprueba y 46% desaprueba.

Entre quienes dicen conocer mucho o bastante la reforma, son más los que la apoyan (54%) que los que la desaprueban (45%). Por otro lado, en Santiago el 49% respalda la iniciativa y un 41% no, mientras que en regiones el 36% está de acuerdo con el proyecto y un 45% está en desacuerdo.

Por tendencia política, entre quienes dicen ser de derecha el 18% aprueba y 63% desaprueba. Entre las personas de centro el 42% está de acuerdo y 41% en desacuerdo. En tanto, el 73% de quienes se consideran de izquierda apoyan la reforma, y 16% no la respaldan. Por su parte, el 44% de los independientes aprueba y 42% desaprueba.

Por edad la diferencia no es mucha, con los mayores de 55 años liderando las edades que apoyan el proyecto: un 44% la respalda, y un 44% no está de acuerdo. Donde hay más desaprobación es entre quienes tienen entre 35 y 54 años, ya que un 48% no apoya el proyecto y un 39% lo respalda. En tanto, el 41% de las personas que tiene entre 18 y 34 años aprueba la iniciativa, y el 37% no.

Por género la aprobación es la misma: el 41% la apoya, tanto en hombres como en mujeres. Pero en el caso de los primeros el 46% desaprueba, mientras que en el caso de las segundas es el 41%.

Los otros cambios

También ganó terreno la idea de que una parte del 6% extra de cargo del empleador se destine a la cuenta personal del trabajador y otra parte a un fondo común solidario, ya que esta opción subió desde el 29% que registró el 4 de noviembre, a 35% en este último sondeo.

Eso se compara con el 61% que el 4 de noviembre prefería que se destine “en su totalidad a la cuenta personal del trabajador”, y que ahora bajó a 53%. En tanto, la idea de que vaya todo a un fondo común solidario subió desde 8% a 10% en el mismo periodo.

En paralelo, subieron desde 70% a 78% quienes quieren poder elegir si sus ahorros que tienen actualmente acumulados, así como la cotización adicional del 6%, los administra una institución estatal o una AFP. Bajaron de 19% a 15% los que quieren que sean administrados sol por una institución estatal como el IPS. Y se redujeron desde 8% a 4% los que quieren que solo los gestionen las AFP.