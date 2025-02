Estadounidense Christus presenta oferta por activos de Empresas Banmédica

Esta semana se juega uno de los capítulos relevantes en la venta de Empresas Banmédica, un holding de salud integrado, con clínicas e isapres, presencia en Chile, Perú y Colombia, que es controlado desde 2018 por el gigante estadounidense United Health Group, UHG. El conglomerado puso en venta este activo en Latinoamérica, pequeño para su tamaño global, hace ya varios meses. Y esta semana los potenciales interesados debían presentar sus ofertas no vinculantes, las denominadas non biden offer.

El proceso de venta se lanzó en julio de 2024. “Hemos clasificado el resto de los negocios sudamericanos como en venta. Se trata de un paso natural tras la venta de Brasil”, resumió John Rex, director financiero de UnitedHealth Group, en el conference call en el que expuso los resultados del segundo trimestre. El proceso avanzó lentamente. El banco de inversiones encargado del proceso es el brasileño BTG, que convocó a decenas de interesados en los últimos meses. Según fuentes ligadas al proceso, un total de 28 potenciales interesados accedieron al dossier de venta.

El cronograma consideraba la presentación de las ofertas vinculantes esta semana. Y varios interesados ofrecieron comprar algunos de los activos que controla el conglomerado en Chile y Colombia. Las posiciones en Perú ya fueron vendidas al socio en ese país, el grupo Romero, en cerca de US$ 300 millones. Y quedan Chile y Colombia.

Banmédica reportó en 2023 ventas por unos US$ 2.800 millones en los tres países en los que opera, pero Chile aportó el 62%; Perú, el 25%, y Colombia, el 13%. El Ebitda, una medida operacional clave para medir la salud de un negocio, alcanzó a US$ 277 millones ese año. Chile aporta poco más de la mitad.

En Chile, Banmédica tiene dos isapres -Banmédica y Vida Tres-, las que vendieron en 2023 más de US$ 1.200 millones y capturaron el 26,4% de los afiliados y el 28,4% de los beneficiarios. Banmédica es la mayor; Vida Tres, la menor. En clínicas, la Clínica Santa María es el activo más atractivo, con ingresos por US$ 330 millones en 2023 y ganancias por US$ 24 millones. La Clínica Santa María atiende al segmento C1-C2 y su nivel de ocupación es del 78%. Y en casi un 95% sus clientes son de isapres. Y también tiene Clínica Dávila, la mayor del país, en número de camas, ya sobre 600 en su ubicación en Recoleta, con ingresos por US$ 277 millones y ganó solo US$ 4 millones. La mitad de su clientela es Fonasa. Más atrás están, en ventas, la Clínica Vespucio y la red Vidaintegra. Y unidades en regiones, como Clínica Bio Bio y Clínica Ciudad del Mar, en Viña del Mar.

Toda esa red fue adquirida por United Health Group, el mayor grupo asegurador de salud del mundo, en enero de 2018, cuando lanzó una oferta por US$ 2.800 millones y compró el control a los grupos Penta y Fernández León.

Christus por Banmédica

Pero más que la venta de esas unidades por separado, al gigante estadounidense le interesa sobre todo la venta de su negocio completo. El todo más que las partes. Y por el todo, uno de los más interesados es Christus Health, otro grupo estadounidense presente en Chile desde hace 12 años.

“En 2013, la Pontificia Universidad Católica de Chile se asoció con Christus Health, una de las 10 instituciones católicas de salud privada más importantes de Estados Unidos y perteneciente a la Orden de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, con el propósito de expandir su red de salud tanto en Chile como en América Latina”, dice la página web. Controlan el Hospital Clínico de calle Marcoleta y la clínica de San Carlos de Apoquindo, además de varios centros de salud.

Personas al tanto dijeron que la empresa estadounidense hizo una oferta por todos los activos que aún mantiene Empresas Banmédica, una operación a la que posteriormente podría sumar a la UC, pero sin que ello involucra un cuantioso desembolso de dinero para la universidad. Aunque una eventual transacción sería voluminosa e involucraría recursos por más de US$ 1.000 millones, su financiamiento podría ser pactado a plazos y con créditos del mismo vendedor: UHG, un grupo de la misma nacionalidad y que conoce de cerca a Christus Health. Algunas fuentes aseguran que Christus habría ofrecido entre siete y ocho veces Ebitda, lo que haría que el monto final se ubique entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones, dependiendo de cómo se calcule ese flujo de caja disponible.

Además, la intención de Chrstus, si la operación fructifica, sería luego desinventir en varios activos. Primero, por el análisis de libre competencia que de seguro realizará la Fiscalía Nacional Económica. Y segundo, porque aquello permitiría liberar recursos e ir pagando la compra a plazos a UHG. Por ejemplo, vendiendo toda la unidad de Colombia, cuyo valor algunos calculan en cientos de millones de dólares. El comprador, además, podría financiar parte de la transacción contra los activos adquiridos

De cualquier modo, si la oferta resulta atractiva, entre la presentación de ofertas no vinculantes y ofertas a firme pasarán algunos meses. La intención de UHG es cerrar la transacción a mediados de año. Y el grupo podría seleccionar a más de uno de los interesados actuales para entrar en una negociación directa con los interesados.

En el proceso, además de BTG, está participando por el vendedor el estudio de abogados Carey.