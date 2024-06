Exministro Jobet valora sinceramiento de la tarifa eléctrica, pero cree que el gobierno “se demoró más de la cuenta”

La discusión sobre los impactos que tendrá en los presupuestos de los hogares el alza de las tarifas eléctricas sigue acaparando el debate público. Esta vez fue el exministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien fue el encargado de firmar las primeras leyes que congelaron los precios de las cuentas de la luz en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el que entregó su visión respecto del proceso de sinceramiento tarifario que se avecina para iniciarse los primeros días del próximo mes.

El actual decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez se refirió en dos entrevistas radiales este miércoles al tema. En ambas defendió el descongelamiento de la tarifa, aunque reconociendo los desafíos políticos que supone adoptar esta decisión.

“No quiero criticar al gobierno, porque lo que está haciendo el ministro Pardow es lo que hay que hacer y políticamente es difícil de hacer”, sostuvo Jobet en Radio Pauta, pero sí concordó con que el Ejecutivo “se demoró más de la cuenta” en sincerar los costos de la energía.

Al respecto, Jobet cuestionó que la actual administración decidiera extender la política de congelamiento al inicio de su período, cuando en mayo de 2022 envió un nuevo proyecto para mantener estabilizadas las cuentas de la luz, aunque reconoció que resultaba “un tema difícil políticamente de resolver”.

“Creo que fue un error, en ese momento se debió haber sincerado”, dijo, detallando que el techo de la deuda establecido durante su período, de US$1.350 millones, había sido uno de los temas conversados largamente durante el traspaso al entonces ministro de Energía, Claudio Huepe, así como al entonces asesor de la Presidencia, Diego Pardow, hoy secretario de Estado del ramo.

“Ellos sabían que era un tema políticamente difícil de resolver, si eso nadie lo niega; lo que pasa es que la alternativa era que se acumulara hasta $6.000 millones o una cifra muy alta, que es lo que está pasando hoy día, y que el costo de resolver el tema más tarde fuera peor”, explicó.

Más temprano, Jobet descartó responsabilidades de la administración anterior en el sinceramiento de la tarifa eléctrica. En entrevista con Tele13 Radio recordó que el congelamiento establecido bajo el gobierno del cual fue parte se tomó en medio de una convulsión social que obligaba a salvaguardar la seguridad de la industria completa.

“Literalmente las oficinas de las distribuidoras estaban incendiadas. (...) La situación era muy crítica. Algunos dicen que alterar los precios, que es lo que hicimos al congelar los precios, no es lo que hay que hacer, y técnicamente no es lo que hay que hacer, yo estoy de acuerdo en eso, pero en la vida uno elige entre las opciones disponibles, no con lo teóricamente óptimo. En ese momento, la opción era no hacer nada, concretar el alza del 10%, y dejar expuesto el sistema eléctrico a quién sabe qué reacción del Congreso”, indicó.

Remarcó que “a nosotros nos pareció que entre las opciones disponibles, era mejor hacer lo que hicimos”, y planteó además que “nunca vamos a saber qué hubiera pasado si aplicábamos el alza de 10%”, señalando que “a lo mejor se hubieran renegociado los contratos”, en alusión a propuestas que hoy están siendo impulsadas por ciertos sectores de la Cámara de Diputados.

“Lo que permitió fue sacar al sector eléctrico de toda la olas de medidas extremas que vinieron después”, enfatizó Jobet, asegurando que “lo que tiene que juzgar la gente es cuál es el mérito de hacer eso en el estallido, o de hacerlo después”.