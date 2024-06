Pardow afirma que el gobierno está tratando de viabilizar recursos para aumentar subsidios eléctricos

El ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que espera que se pueda alcanzar un acuerdo en la mesa técnica que busca encontrar mecanismos para ampliar a más hogares el subsidio a las cuentas de electricidad ante la próxima alza en las tarifas, pero recordó que los recursos fiscales son limitados.

“Los que estamos nosotros, como gobierno, en la mesa de trabajo y en conjunto con el Ministerio de Hacienda es tratando de ver dónde se puede viabilizar más recursos, porque obviamente queremos poder acompañar este proceso de ajuste, que es un proceso de ajuste significativo, con un política de apoyo que sea lo más extensa posible, pero posible requiere viabilizar los recursos y encontrar reordenamiento de gasto, es algo que siempre se puede analizar, pero es necesario analizarlo en los detalles y cuáles son los costos y beneficios que eso tiene”, dijo Pardow en entrevista con Radio Duna.

En efecto ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “solo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales, o sea, si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las salas cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”.

La Ley de Estabilización de Precios de las Tarifas Eléctricas creó un subsidio eléctrico por un total de US$120 millones anuales, enfocado en el 40% de la población más vulnerable dentro del Registro Social de Hogares, dirigido a cerca de 1,5 millón de hogares, para mitigar los aumentos de las cuentas de la luz que tendrían lugar durante 2024, 2025 y 2026.

Dicha Ley también estableció la creación de una mesa técnica, actualmente en funcionamiento, que tiene dos líneas de trabajo: explorar nuevas fuentes de financiamiento para aumentar el monto anual de subsidio eléctrico, y otras políticas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica para clientes regulados. Un trabajo que concluirá a fines de septiembre, justo cuando el primer pago del subsidio a los beneficiarios finales ser verá reflejado en las cuentas de la luz en un único abono por los seis meses del segundo semestre de 2024. Es decir, habrá un solo pago este año, pero que entregará el monto completo del beneficio entre julio y diciembre a cada hogar.

Opciones

Respecto a las opciones que se están trabajando para poder ampliar el subsidio, Pardow sostuvo que “yo creo que es importante ver cuánto somos capaces de recaudar primero, obviamente que nosotros como gobierno entendemos que la carga fiscal tiene que aumentar. y alguna de las primeras ideas que hemos tenido en esta mesa de trabajo van por ahí, son una sobretasa transitoria al impuesto al carbón que es la que se discutió esta semana y hay algunas otras que entiendo se van a presentar en las próximas semanas”.

Respecto de estas últimas indicó que se le han acercado parlamentarios de la oposición para hacerle sus planteamiento y que “el argumento, en general, ha sido más bien encontremos otros gastos, pero ellos también van a plantear, en particular hay senadores de la Comisión de Energía de la oposición que han planteado esto y que recogieron el guante de ponerle más detalles a esta propuesta y entiendo que en una semana o algo más van a traer una propuesta específica de cómo se podría reorganizar esto, y eso también hay que evaluarlo en su mérito”.

Sobre una eventual renegociación de los contratos con las empresas eléctricas, el ministro recordó que en algún momento dentro de la tramitación de la Ley, se les planteó a las compañías esa posibilidad a través de la Comisión Nacional de Energía y que las eléctricas plantearon sus argumentos y se negaron a una revisión de los contratos.

Acuerdo

Pese al debate y las críticas que se han generado por el aumento en las tarifas Pardow dijo que espera que se pueda alcanzar un acuerdo.

“Yo sé que este es un momento donde pareciera que hay un gran conflicto a nivel parlamentario, a nivel digamos político”, señaló.

Sin embargo dijo “quiero recordar que este proyecto se aprueba de manera prácticamente unánime en el Senado, se trabaja a velocidad récord con parlamentarios y que tiene una extensa mayoría también en la Cámara”.

En este sentido, indicó, a modo de ejemplo, que fue en la Cámara de Diputados donde se incluyó la indicación que permitirá que en algunas zonas se establezca un descuento para la generación territorial que va a permitir que sus cuentas de electricidad bajen debido a que por tener generación a carbón han tenido un aumento en sus niveles de contaminación.

Entonces afirmó “esto fue porque personas que pensaban distinto pusieron la solución de los problemas por delante, y fueron capaces de ponerse de acuerdo, yo creo que ese espíritu que hoy día no se ve tan claro entre tantas declaraciones cruzadas, creo que es lo que va a terminar primando”.

El proceso de alza en las tarifas eléctricas se dará mediante tres incrementos que se aplicarán en julio, octubre y enero, con lo cual la tarifa eléctrica residencial subirá en 50% y 60% promedio, lo que además tendrá un importante impacto en la inflación en los próximos 12 meses, según detalló el Banco Central en su reciente Informe de Política Monetaria.