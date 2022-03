Exministros de Hacienda coinciden en que la Convención Constitucional es la principal fuente de incertidumbre en el país

Crecimiento económico, quinto retiro, los desafíos del gobierno de Gabriel Boric y la Convención Constitucional, fueron algunos de los temas abordados por los exministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, Felipe Larraín e Ignacio Briones en un seminario de BTG Pactual. Los tres exsecretarios de Estado coincidieron en que la redacción de la nueva Carta Magna es la principal fuente de incertidumbre en el país. Un tema que ya han puesto sobre la mesa otros expertos.

“De todas las incertidumbres que están dando vuelta es mucho más grande la incertidumbre de la convención que el resto. No es un juego de niños una reforma tributaria, porque no lo es, pero lo que se ha discutido e ideas que podrían llegar a la Constitución son muy grandes. Es importante reconocer que hay convencionales que se la están jugando y otros que se la podrían estar jugando y no se la están jugando. Los que no se la están jugando son mas cercanos a los partidos cercanos al presidente. Hay que pedirle al presidente ahora que también tiene influencia en eso. El PS es el dique el FA no es el dique hoy día. Le toca al FA poner alguna contención a esto. Creo que es importante que lo haga. No va a ser la Constitución de Portugal, que era mi ideal, pero estamos jugando en una cancha donde las cosas podrían ser muy complejas”, dijo Valdés.

Y señaló además que “va ser muy indigenista la constitución no hay ninguna duda, muy protectora del medio ambiente, y llena de derechos sociales que todavía no los vemos. Se configura como una Constitución que percibo es cada vez más cerca a una combinación entre Colombia, pero con elementos típicos de Ecuador y Bolivia en sus últimas constituciones. La pregunta es cuán dramático es esto”

Por su parte el exministro Larraín, sostuvo que “tengo una visión un poquito más negativa de lo que está pasando en la Convención. Ahora va a tener derechos la naturaleza, quién los ejerce, Hay temas con los derechos de propiedad, el sistema político que están en el aire. Podrá haber un momento para profundizar, pero lo que está resultando no es un todo armónico, y no es algo conducente a un desarrollo económico. Hay un tema grueso”.

Y agregó que “creo que en términos de cual es la posición, hay que ayudar a que el trabajo de la convención sea bueno. La pregunta clave: después de haber hecho todos los esfuerzos si lo que sale es algo realmente malo. Hay una circunstancia que hay que enfrentar. Primero ayudar a que el producto salga bien, y si no hay que tener una alternativa. No puede ser que el rechazo sea volver a la Constitución que tenemos, tiene que haber una alternativa”.

“Concuerdo en que la principal fuente de incertidumbre es la Convención. Las locuras de las comisiones se han rechazado y vuelven a las comisiones, y hay que ver qué es lo que sale. Hay algunas cosas preocupantes, como el artículo 7 que va mucho más allá del artículo 169 de la OIT. Quiero insistir en un punto, para Chile la clave es la gobernabilidad. Hoy estamos empantanados en un problema de gobernabilidad, por eso hay que apoyar al ministro Marcel y al gobierno”, señaló Briones.

El exsecretario de Estado de Piñera indicó puntualizó que “ocho de cada diez chilenos que votamos apruebo no lo hicimos con un cheque en blanco. Entendemos que es un mandato de discutir apostando que pudiera salir un buen texto. Si hay un mal texto, hay que tener la valentía de decir es un mal texto, que no puedo aprobar”.

Quinto retiro

Es un tema que se instaló en el debate. El gobierno está en contra de un nuevo retiro de fondos, mientras el Congreso discute esta posibilidad. Los tres exministros remarcaron lo negativo de esta medida, y cómo el Ejecutivo debe apostar por frenar el quinto retiro.

“Creo que tiene una gran oportunidad de matar a full el quinto retiro, sería una victoria política importante. Yo le diría presidente juéguesela en esto. El gobierno necesita ayuda. Hay que ayudarlo. El diálogo social que habló el gobierno es una oportunidad muy interesante”, sostuvo Valdés.

“Dudo mucho que el mercado de capitales vuelva ser lo mismo que era antes, hay que intentarlo. después de un quinto retiro es una situación completamente distinta. El gobierno debe jugarse todo su capital político por evitar el quinto retiro. Otra cosa es con guitarra. A mi no me tocaron, pero a Ignacio le tocaron y a Rodrigo Cerda También. Es una primera prueba super importante que tenemos por delante”, indicó Larraín.

Ignacio Briones por su parte, dijo que “quiero que nos imaginemos y nos pongamos en los zapatos del ministro Marcel, y de las presiones que va a tener en los próximos meses. El sabe lo que hay que hacer, pero se va a enfrentar a personas de su propia coalición que van a ir en contra, y para que decir el Parlamento que está en una lógica de parlamentarismo de facto que se va a seguir exacerbando. Eso va a requerir mucho apoyo, y por supuesto del presidente Boric, el tiene la llave. Si empodera y defiende al ministro Marcel en su equipo económico, contra el populismo y dice sabe qué esta cuestión se acabó. Lo único que sabemos es que hacer dos veces el mismo error, o tres o cuatro veces nos va a llevar al hoyo negro del que no salimos nunca más”.

Crecimiento económico

Tras un crecimiento económico récord en 2021, este año se espera que el país crezca en torno a un 2%. Incluso ya hay voces que han hablando de recesión técnica y de un escenario de estanflación. Los ex jefes de la billetera fiscal indicaron que de este tema se ha hablado poco en el último tiempo.

“Es súper importante para la discusión no hacerse los lesos con los números. El 2022 y 2023 están jugados. La inversión va a caer este año por múltiples razones, y el otro año no va a subir va a ser plana y quizás caiga, dependiendo de lo que salga de la convención. Es poco lo que puede hacer el gobierno”, dijo Ignacio Briones.

Y añadió que “en lo inmediato hay que partir de la base que luego del espejismo de crecimiento en 2021, vamos a tener un aterrizaje que no va a ser suave. Vamos a seguir con viento de cola estos próximos meses. El año va a cerrar en torno a 1-2%. Vamos a tener un segundo semestre con Imacec negativos bien fuertes, y eso no está internalizado. Vamos a tener tiempos duros en lo económico a partir del segundo semestre”.

Mientras que Felipe Larraín indicó que “me parece que es muy poco lo que estamos haciendo en materia de crecimiento, es sorprendente. Todo lo que hemos hablado de las reformas, no hemos visto un elemento que diga mire vamos a poner crecimiento al centro junto con las reformas. El crecimiento es un gran recaudador, y lo tenemos en el último vagón. Debemos partir por darle la importancia que tiene el crecimiento económico en esto”.