La filial internacional de ENAP logra ganancias por casi US$60 millones en el primer semestre del año

Fue de US$57,1 millones el resultado del primer trimestre de ENAP Sinepetrol, filial internacional de la estatal, comlpetando tres años con buenos resultados los cuales no se registraban desde el año 2014.

La filial, fundada en 1990, con el propósito de desarrollar actividades de exploración y producción de hidrocarburos fuera de Chile, espera además que el resultado del año 2021 alcance niveles pre-pandémicos e, incluso, mayores.

Por país, los resultados de este primer semestre fueron liderados por Ecuador, con utilidades por US$ 36 millones. Le sigue Egipto, con casi US$ 17 millones y Argentina, con cerca de US$ 4 millones.

El 2019, previo a la pandemia COVID-19, Sipetrol alcanzó su nivel de producción histórica más alta, con un resultado después de impuesto de US$ 73,5 millones.

El año pasado, pese a la crisis sanitaria, la compañía l logró mantener sus operaciones y producción en todas sus filiales alcanzando un resultado después de impuesto de US$ 73,3 millones, gracias a las medidas de optimización y contención de costos y a la rigurosa priorización de inversiones de altos retornos dentro de la cartera.

Junto con ello, las reservas probadas de crudo y gas han crecido en más de un 220% entre los años 2010 y 2020, gracias al aporte de los flujos de fondos generados por cada filial que permitieron autofinanciar nuevas inversiones y proyectos.

El foco del negocio es mantener un Índice de Remplazo de Reservas superior al 100% en los siguientes años, agregando nuevos negocios de forma autofinanciable y seguir enviando dividendos a su casa matriz, ENAP Chile. Desde que fue creada, Sipetrol le ha entregado dividendos a ENAP por más de US$ 1.385 millones.

La Gerente Corporativa de Sipetrol y Gerente General de Egipto, Denisse Abudinén, señala que “gracias a ese esfuerzo realizado, hoy Sipetrol se encuentra en muy buen pie para continuar su expansión y ahora ha puesto el foco en lograr recuperar los niveles de inversión de alta rentabilidad en Ecuador y Egipto. Se prevén perforar 8 pozos en Ecuador y entre 2 a 3 pozos en Egipto durante el año 2021”.

Junto con ello, agrega que ENAP está avanzando para incorporar nuevos bloques en estas filiales que permitan mantener los niveles de reserva y darle sustentabilidad al negocio. Con ese fin, ENAP está evaluando participar en la Ronda Licitatoria de bloques lanzada hace unos meses por las compañías estatales de Egipto, Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) y Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS).P