Ganancias de Empresas Copec bajan en medio de las pérdidas de Arauco y la firma habla de un mercado “más desafiante”

Empresas Copec reportó una caída en su arranque de año, con lo que respecta a ganancias y frente al primer trimestre del 2024. El holding ligado al grupo Angelini informó utilidades por US$ 208 millones durante el primer trimestre, una baja del 8,5 % respecto al mismo periodo del año anterior.

"Esto se explica, en gran parte, por una disminución de US$ 65 millones en el resultado operacional, compensado por un aumento de US$ 54 millones en el resultado no operacional”, explicó en su análisis razonado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En tanto, los ingresos por actividades ordinarias, en el arranque del año, alcanzaron los US$ 7.250 millones, un alza de casi un 2 % frente a los US$ 7.120 millones reportados en el primer trimestre del 2024.

Mientras que, el Ebitda del periodo fue de US$ 774 millones, una caída de un 8,4 % versus los primeros tres meses del 2024.

Ante este contexto, Empresas Copec, vía un comunicado, resaltó el avance de sus ganancias y el Ebitda frente al cuarto trimestre del 2024. “Ambas cifras representan un incremento de 8,9% y 20,3%, respectivamente, en relación con el trimestre anterior”, destacó en un comunicado.

“Los resultados reflejan la solidez de un modelo diversificado y de una estrategia orientada a la creación de valor de largo plazo”, agregó la empresa.

Por sectores, el forestal cayó. Arauco registró una pérdida de US$ 26 millones en el primer trimestre de este año, lo que se compara desfavorablemente con la utilidad de US$ 100 millones correspondiente al mismo periodo de 2024.

Sobre las razones, la firma explicó que fue “fundamentalmente por una caída en los precios de la celulosa. Esto se vio parcialmente compensado por mayores volúmenes y menores costos unitarios de la celulosa, sumado a un alza en los precios de madera aserrada”.

“Arauco mantuvo estabilidad en los resultados de paneles y maderas, aunque enfrentó un mercado de celulosa más desafiante ”, agregó el gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, en un comunicado.

Por otro lado, en el sector energía, Copec, Abastible y Sonacol registraron un aumento de sus ganancias. Mientras que, Metrogas registró utilidades por US$ 20.912 millones tras anotar pérdidas por US$ 24.007 millones en el primer trimestre del 2024.

“El mayor resultado operacional en energía se explica por una mejora en Copec Chile, como consecuencia de mayores volúmenes de venta, junto con un margen industrial favorable y un buen desempeño de lubricantes, especialmente en Terpel. En tanto, Abastible reconoció un resultado operacional mayor respecto al año anterior, principalmente por la consolidación de su nueva filial Gasib, que opera en España y Portugal. Además, hubo un mejor desempeño de sus operaciones en Chile, Perú, Colombia y Ecuador”, destacó la firma ante la CMF.

Mientras que Navarro comentó que, “en energía, seguimos al alza, lo que confirma la solidez de nuestras filiales, capaces de competir con éxito incluso bajo condiciones de mercado cada vez más desafiantes . Contamos con un portafolio equilibrado que nos permite enfrentar escenarios complejos y avanzar con decisión en nuestra estrategia de largo plazo”.

En minería, Empresas Copec comentó que Alxar Internacional anotó una utilidad de US$ 45 millones, mayor a los US$ 24 millones reportados el primer trimestre del año anterior. “Esto se explica por un alza de las ventas en Mina Justa, las que aumentaron 36,8%, alcanzando las 32 mil toneladas de cobre, con 23 mil toneladas de concentrados y 9 mil toneladas de cátodos”, dijo.

En tanto, en el sector pesquero, Pesquera Iquique-Guanaye (Igemar) anotó una pérdida de US$ 1,7 millones frente a la utilidad de US$ 800 mil registradas en el primer trimestre del 2024.

Ante este contexto, Navarro comentó que, durante el primer trimestre, “la compañía mantuvo una posición financiera sólida, respaldada por su histórica disciplina en esta materia. El indicador de deuda financiera neta sobre EBITDA se ubicó en 2,78 veces”.