Gobierno accede a postergar votación de la reforma previsional a la espera de que esta semana termine el trabajo técnico

El gobierno había anunciado que esta semana pondría urgencia de discusión inmediata a la reforma previsional, para forzar a que la Comisión de Trabajo del Senado votara en general el proyecto antes del viernes, ya que técnicamente, este tipo de urgencia tiene por finalidad el despacho de una iniciativa en el plazo de seis días.

Sin embargo, finalmente eso ya no ocurrió: este martes el Ejecutivo ingresó “urgencia suma” a la iniciativa, lo que desde el punto de vista técnico implica que el proyecto debe ser conocido y despachado en un plazo de 15 días. Así, la votación de la idea de legislar que planeaba hacer el gobierno esta semana, se postergará.

Al respecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que “durante todo el tiempo que llevamos en la tramitación legislativa del proyecto de pensiones, que ya va en 19 meses, el gobierno ha dado claras señales de su voluntad para escuchar y ceder en sus posiciones, con el fin de alcanzar un acuerdo para que suban las pensiones de ahora y también de los próximos jubilados. Por eso, renovaremos la suma urgencia, a fin de que se cierre esta semana el trabajo técnico y podamos proceder a la votación. Para eso, el jueves a las 15.00 horas la mesa técnica tiene su última sesión”.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS), integrante de la Comisión de Trabajo, indicó que “el gobierno se allanó a dar una semana más de plazo, toda vez que el jueves a las 15.00 horas se reúne la comisión técnica para cerrar su informe, y con ello nosotros tener el insumo que, espero, permita llevar a cabo un gran acuerdo para la votación en general. No es más que eso lo que se está buscando, y espero que así sea asumido por la mayoría de derecha que hoy día tiene la Comisión de Trabajo”.

Desde Chile Vamos se habían opuesto a votar esta semana la idea de legislar el proyecto, argumentando que primero era necesario esperar el informe que está elaborando la comisión técnica, para lograr un acuerdo con el gobierno antes de votar en general. Si bien la comisión técnica sigue afinando detalles, se espera que pronto pueda terminar su trabajo. Ahí estaba la disyuntiva para el Ejecutivo: presionar al introducir la urgencia de discusión inmediata, o dar una semana más de plazo para no tensar los ánimos con la oposición.

A poco más de dos años de que el Presidente Gabriel Boric asumiera el cargo, quienes siguen de cerca las tratativas aseguran que existe un acercamiento entre el gobierno y la oposición, aunque aún no se logra llegar a un consenso sobre la distribución del 6% de cotización extra, lo que sigue siendo el principal nudo. Eso sí, han existido señales de que al menos las posiciones se han ido acercando.

A inicios de junio el senador Saavedra comentó que estaba dispuesto a subir la cotización en 5% en vez de 6%, donde se destine un 3% a cuenta individual y 2% a solidaridad. Por esos días dijo algo similar el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), pues planteó que no tenía problemas en pasar del actual 3%-3%, a un 4%-2%, siempre que allí esté el principio de solidaridad incorporado.

Este miércoles se realizará una nueva sesión de la Comisión de Trabajo del Senado, donde debería definirse quién asumirá la presidencia de dicha instancia, producto de que el senador Iván Moreira (UDI) se encuentra con licencia médica. En su reemplazo, según se informó formalmente en la última sesión, asumirá el senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien hasta ahora no se ha referido a este asunto.

A la sesión de este miércoles fue citada la economista de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, para hablar sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Dichos de la ministra Jara

Este lunes la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reiteró en CNN Chile Radio algo que ya había mencionado con anterioridad: “Las AFP se han opuesto a todos los cambios en el país y los han trabado. No han jugado aquí un rol neutro. Y la dificultad de tener una empresa que tiene tanto poder económico, se expresa en que esta reforma lleva más de diez años tratando de sacarse adelante. No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico, en función de sus intereses exclusivos, y no de los pensionados”, dijo.

Consultado al respecto, el senador Saavedra señaló este martes en radio Futuro que “la ministra tiene que jugar un rol, y su rol es sacar la reforma” y que “evidentemente hay que tratar de tener ciertos cuidados con las expresiones, porque se trata de generar este ambiente de acuerdos. También está la respuesta de (Javier) Macaya, eso tampoco nos hace bien”. Agregó que “hay que tener cuidado en los dichos para ir generando un ambiente de entendimiento”.

Por su parte y en el mismo medio, la ministra del Interior Carolina Tohá afirmó: “Yo creo que todos tenemos que cuidar nuestros dichos, pero lo que está planteando la ministra, es que en este tema de las pensiones, después de todo el camino que hemos hecho, los años que hemos discutido, el tiempo que llevamos con la actual reforma en el Parlamento, los pasos que se han dado, el querer postergar las votaciones, o peor aún, dejarlas para después de las elecciones, o sea, ocupar a estas alturas el tema de las elecciones como un nuevo argumento para que una vez más no le respondamos a la gente con pensiones, es una cosa que realmente es exasperante, y es preocupante (...) Entonces, yo creo que la ministra cuando habla de esa manera, se refiere a que una vez más se está intentando correr el plazo de esta votación, que ya estaba acordada. Entonces, bueno, yo creo que siempre el tono hay que tratar de mantenerlo bueno, pero tampoco atropellar a la gente más sencilla por estas sucesivas excusas para dejar de lado las cosas importantes, como es la reforma de pensiones”.