Gobierno anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda

En medio de un alza de las tasas hipotecarias, y una menor capacidad de las familias de clase media para acceder a la casa propia, el gobierno anunció una serie de medidas para ayudar a las personas a poder comprar viviendas.

“Es un proyecto que ha sido seleccionado a través de un llamado a postulación, para un programa de integración social. Lo que vemos son viviendas de un mayor estándar que van en línea con lo que queremos compartir, que es la materialización del anuncio de la ampliación del subsidio y tope de valor de la vivienda para 5 mil viviendas en todo el país. Para un conjunto de 5 mil viviendas incrementa el valor de la vivienda de 2 mil a 3 mil UF, e incrementa el valor de los subsidios dependiendo de la característica de la vivienda”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel en una actividad.

Y agregó que “se incrementa el subsidio de por pago oportuno, y como vamos a ver en otra actividad va a ir acompañado de una propuesta de financiamiento de parte de BancoEstado, que va a ser muy favorable. Buscamos intensificar la acción del gobierno en materia de acceso a la vivienda, especialmente dirigida a sectores medios, haciéndose cargo del mayor costo que tienen las viviendas, y permitiendo acceder a viviendas de mayor valor, y también ayudar a reducir el stock de viviendas construidas que se estima en 100 mil unidades. Esto va a ir acompañado de una serie de medidas”.

En cuanto a las tasas hipotecarias detalló por qué están elevadas y destacó el hipotecario de BancoEstado, que apunta a que más personas puedan acceder a la vivienda propia.

“estamos hablando de tasas de crédito hipotecario, que no han tenido una caída muy significativa. Se han reducido en el margen, pero aún son muy altas respecto a la situación previa a la crisis. Esto tiene que ver no solo con las condiciones en el mercado local, sino que en las condiciones financieras internacionales. Esperamos que en término de los determinantes veamos más movimiento en la segunda mitad del año, una vez que haya novedades más claras en la política monetaria en EEUU. Eso no quiere decir que haya un valor determinado estricto sobre lo que los bancos sean capaces de ofrecer como tasa hipotecaria. Como vamos a ver en la actividad siguiente veremos que BancoEstado está respondiendo, ofreciendo tasas favorables”, señaló Marcel.

Mientras que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, detalló que estas iniciativas apuntan a que el acceso a la vivienda se amplíe.

“hoy día las viviendas han aumentado mucho su valor y los ingresos han subido menos que el valor de la vivienda. De acuerdo a ciertos estudios las viviendas han subido 4 veces el valor de las remuneraciones. Las familias no tienen como acceder a viviendas. Lo que se busca es con distintas iniciativas es aumentar los subsidios para que las familias puedan acceder a estas viviendas”, señaló el secretario de Estado.