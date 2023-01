Gobierno presenta medidas para mejorar la productividad: más de 40 iniciativas y nueve ejes de trabajo

El gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó su agenda de productividad con más de 40 medidas que buscan impulsar la productividad y dinamizar la economía. El trabajo buscará su objetivo por medio de nuevos proyectos de ley, complementar la iniciativas ya en tramitación y medidas de gestión administrativas, según explicó el Ejecutivo.

Por su parte, el ministro de Hacineda, Mario Marcel, detalló que las medidas se agruparan en nueve ejes de trabajo: mejora de procesos para inversiones; facilitación de comercio; mercado de capitales; informalidad laboral; capacitación y reconversión laboral, Innovación y transformación productiva; Mipymes más productivas; más competencia; y desnotarización y digitalización.

Entre los temas que abordará la agenda, el ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que se trabajará en los temas relacionados a la tramitación de permisos para el desarrollo de proyectos de inversión en Chile. Sin embargo, el secretario de Estado precisó que esta línea será enfocada en los pasos que siguen tras contar con la aprobación ambiental.

“Nos estamos comprometiendo en esta agenda de productividad a hacer una transformación profunda de los permisos sectoriales para la inversión. Esto va implicar un proyecto de ley”, dijo Grau en la presentación de la agenda.

El economista explicó que se buscará que el proceso de los diversos permisos que se requieren estén articulados y que los servicios responsables de tramitarlos tengan plazos definidos para dar respuesta a los inversionistas: “Este un sistema de permisos que se fue armando sobre la marcha. Nunca ha habido un diseño orgánico”.

Otro de los temas que también destacó el secretario de Estado fue avanzar en mayor competencia en el cabotaje marítimo; en el fomento de las Mipymes y cooperativas dentro de las compras públicas; y la creación de un fondo de fondos de capital de riesgo para financiar empresas innovadoras.

“No va a traer frutos inmediatos, pero el hecho de que no traiga frutos inmediatos, no significa que un gobierno comprometido y responsable no deba hacerlo”, resaltó Grau sobre el impacto de la agenda de productividad.

En tanto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, resaltó que la agenda de productividad tendrá el desafío de aumentar la cantidad de trabajadores con un empleo formal. La secretaria de Estado detalló que esto se buscará lograr por medio de rediseños al subsidios al empleo, como el que hoy está enfocado en las mujeres y jóvenes, y la capacitación de los trabajadores

“Los desafíos del tránsito de la informalidad hacía la formalidad en esta agenda de productividad se van a concentrar en el rediseño del subsidio al empleo y en el fortalecimiento de las habilidades digitales y el reconocimiento de las capacidades laborales a través de la certificación”, explicó Jara.

No obstante, la ministra destacó que el gobierno también busca aumentar el trabajo formal generado condiciones que lo hagan más atractivo, y ante eso, Jara resaltó el avance de la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas.

Desde el Ejecutivo también destacaron que esta agenda de productividad se impulsó por medio del trabajo con representantes del mundo empresarial, de trabajadores y el sector de las empresas de menor tamaño.

Las medidas de la agenda de productividad