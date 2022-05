Gobierno valora Imacec de marzo: “Es una buena cifra, pero no significa que tengamos que bajar los brazos”

La economía creció por sobre lo esperado en marzo. Tras conocer la cifra del tercer mes del año, el ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró la expansión, pero afirmó que se debe seguir trabajando.

“Son cifras positivas. Sabemos que es razonable que dado el crecimiento totalmente excepcional que se tuvo el año pasado, que la economía vaya tomando un rumbo más estable. Estamos muy contentos que esa trayectoria se vaya haciendo con cierta calma. Son buenos números, y nos reafirma la importancia de seguir trabajando, de seguir generando condiciones favorables para la actividad económica, tanto para ir mejorando la calidad de vida de los trabajadores, como también el dinamismo económico de las empresas de menor tamaño y de las empresas en general”, dijo el secretario de Estado tras una reunión con gremios de MiPymes.

“Es una buena cifra, pero no significa que tengamos que bajar los brazos, y bajar el ritmo de nuestro trabajo”

La economía local tuvo un crecimiento interanual de 7,2% en marzo, versus el 6,8% anotado en febrero y superior al 6,2% que esperan los analistas. Al respecto, el ministro Grau dijo que seguir creciendo a ese ritmo no es viable, pero de todos modos indicó que hay que celebrar la cifra.

“Uno no puede tener un Imacec de 7% todos los meses, eso no es viable, porque la economía no va a crecer a ese ritmo este año. Por otro lado, es muy importante el mes de comparación. Meses del año pasado que tuvimos crecimientos totalmente excepcionales, cuando uno lo compara con este mes de 2022, eso probablemente se va a ver reflejado en un menor crecimiento. Niveles como esto es difícil mantenerlo, pero partamos por el vaso medio lleno y que tenemos hoy una muy buena cifra, hay que celebrarla y seguir trabajando duro para mantenerlo en el tiempo”, señaló.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “la cifra de 7,2% superó las expectativas que había para este tercer mes del año. Con esto, en términos de la variación mensual desestacionalizada quedó levemente positiva. Si uno toma el trimestre en su conjunto, lo que tiene en primer lugar, es un crecimiento en 12 meses cercano al 7%”.

Asimismo, agregó que “cuando uno toma esas cifras trimestrales desestacionalizadas compara con el trimestre anterior, tiene un cambio muy cercano a cero, y levemente negativo para el producto trimestral y levemente positivo para el no minero. Es decir, luego que la economía creciera algo más del 4% en el tercer trimestre, 1,8% en el cuarto trimestre, y ahora está prácticamente en cero. Eso ya indica desaceleración, hay una desaceleración bastante clara”.

Salario mínimo

Hoy se inicia la tramitación del aumento del salario mínimo en el Congreso. El ministro Grau se reunió con asociaciones de MiPymes en La Moneda, para abordar el subsidio contemplado para las empresas de menor tamaño.

“En la parte del aumento del salario mínimo, lo que señala el proyecto de ley es que si la inflación a diciembre de 2022 es mayor a 7%, entendiendo que la proyección del Banco Central es menor a 6%. En tal caso aumentaría en $10 mil el salario mínimo, y el subsidio aumenta en el mismo monto. Este subsidio va de mayo hasta abril, luego se tendrá que discutir a futuro en el marco de un nuevo reajuste, nuevas decisiones de este tipo”, sostuvo el ministro.

Asimismo, indicó que irá esta tarde al Congreso, para abordar esta temática que comenzará a legislarse a partir de las 17 horas.

“Como gobierno siempre vamos a promover ese diálogo. En las visitas a regiones que han sido cuatro, siempre me he juntado con parlamentarios de todos los sectores. En general hemos tenido un buen apronte. A su vez me he juntado con algunas jefaturas de bancada para hablar del tema. Estamos consientes que el Parlamento es un espacio de conversación”, indicó.