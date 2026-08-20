Grau dice que el gobierno afectó a la economía con discurso de crisis y alza histórica de las bencinas

El exministro de Economía y Hacienda, Nicolás Grau, analizó el escenario de la economía nacional luego de que se registrara una recesión técnica en el segundo trimestre.

El exsecretario de Estado estimó que el desempeño de la economía durante la primera mitad del año no se explicó por la agenda del gobierno del presidente José Antonio Kast, pero sí le atribuyó responsabilidad.

En entrevista con Radio Infinita, el exministro durante el gobierno del expresidente Boric criticó al Ejecutivo por decir, antes y luego de asumir, que las expectativas de crecimientos mayores que existían eran por su llegada a La Moneda y que la baja se produjo por efecto de la gestión anterior.

“Ni ellos eran responsables de los buenos datos del 2025, ni ellos eran responsables de los malos datos de enero y febrero”, comentó Grau.

Sobre la agencia del Ejecutivo en la economía, sin identificar un peso específico, apuntó contra el relato de crisis que sostiene el actual gobierno. “Todo un discurso probablemente con el afán de generar condiciones para hacer ciertos cambios; echaron abajo las expectativas de la economía. Y las expectativas de la economía, por supuesto, son importantes”, dijo.

“Si la principal autoridad y el gobierno están señalando que el país está en una situación catastrófica, la gente de repente se empieza a creer eso”, agregó. Grau también enfatizó que, a su juicio, el gobierno se olvidó de la macroeconomía.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Otro de los reparos tuvo que ver con el momento en el que se neutralizó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y las bencinas subieron más de $300 el litro y el diésel avanzó más de $500 por litro.

El Ejecutivo apeló a la medida por una mala situación fiscal del país y el alto precio del petróleo producto de la guerra en el Medio Oriente, que se mantiene a la fecha. Con el correr de la semana el Mepco volvió a operar, registrando dos bajas y luego dos alzas menos bruscas en línea con el desarrollo del conflicto que afecta el estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo en el mundo.

“Si uno tiene un shock malo de afuera, el rol principal de la política macroeconómica es suavizar el impacto de ese shock para la actividad”, dijo sobre este caso el exministro Grau.

Ante este contexto, el economista comentó que “si la economía baja, producto de que hay un diseño macroeconómico que no suaviza suficientemente el shock como lo debiera hacer, finalmente eso genera desempleo, y también genera menos recursos fiscales”.

Sobre la justificación del alza producto de los costos fiscales, Grau estimó que esa preocupación no estuvo con la megarreforma. “(Estuvieron) disponibles a perder US$2.000 millones al año, no solo por una vez, sino que todos los años sucesivamente, para hacer la reforma que querían hacer, y no estaban disponibles a menos que eso”, expresó.

“El gobierno también tomó una decisión que tiene digamos pro y contra de pedir US$6.000 millones más de deuda, de espacio de deuda, por distintas razones al Congreso; por lo tanto había espacio para hacer distintas cosas”, comentó.

Situación del empleo

Respecto a la situación laboral de Chile que, según el último dato del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo en el trimestre abril-junio se ubicó en 9,4%, dijo que la cifra sobre el 9% responde al rendimiento de la economía.

“El efecto, la principal razón de por qué el desempleo está no en 8%, que ya era un número no bueno, sino en el 9,4%, eso es porque estamos creciendo poco”, dijo.

Respecto a las críticas de que las medidas en materia laboral que se hicieron durante la administración anterior generaron un costo de contratación que explica las cifras de desempleo, el exministro apuntó que dichas iniciativas contaron con gradualidad y una “amplia mayoría” en el Congreso.

“No hay que confundir acá. Reformas que se aprueban al mismo tiempo con reformas que actúan al mismo tiempo, porque las dos de esas tres reformas tuvieron una implementación muy gradual”, dijo en relación con la reforma previsional, reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y alzas de salario mínimo.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Ante este contexto, Grau estima que el objetivo está en “crecer más, lograr más inversión y tener un mejor manejo macroeconómico”.

“Lo que sería malo, en mi juicio, es que a propósito de esta situación, que es una situación gatillada por desequilibrios macroeconómicos, tú terminaras haciendo cambios de largo plazo, debilitando los avances o avanzando en otras dimensiones que hacen que el trabajo sea más precario”, dijo en relación con los cambios laborales que propone el Ejecutivo.

“Están planteando reducir algunos de los avances que han existido en materia laboral”, agregó.

En relación con la Comisión Asesora para la Modernización del Empleo Público, valoró, como representante de su sector, la presencia de la exministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, y la exsubsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.

Sin embargo, el exministro lamentó que no existiera un representante de los trabajadores en dicha instancia.