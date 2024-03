Gremio alerta de importante caída en demanda de insumos médicos ante crisis del sistema de salud

La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), alertó de una importante caída en la demanda de insumos médicos en el país, y un aumento en el incumplimiento de pagos debido a la crisis del sistema de salud. Esto supone un panorama muy complejo para las empresas proveedoras del sector.

Según indicó APIS la caída de la demanda en 2023 fue de un 40%. Por otro lado, el gremio indicó que el incumplimiento de pagos por parte del Estado y privados ha superado los 100 días, lo que deja en una situación muy complicada a las empresas del rubro, sobre todo a las de menor tamaño.

“La crisis ha implicado, además, que se genere un fuerte retraso en la cadena de pagos, afectando de forma grave a las empresas de nuestro rubro, ya que ahora no sólo es el Estado el que incumple los pagos, sino que también los privados, con un retraso que ya supera los 100 días y que nos mantiene en actitud de alerta ante el riesgo que siga creciendo el nivel de atraso”, dijo en un comunicado Eduardo Del Solar, Director Ejecutivo de APIS.

Asimismo, Del Solar levantó la alerta de que en los próximos días se cumple un año desde que el gobierno desactivó la plataforma de pago automático, “pero resulta que nos dijeron que eso lo solucionarían con sentido de urgencia y ya se han cumplido 12 meses sin que se habilite el sitio, lo que a nuestro entender se debe a que el Estado no tiene los recursos para pagar y no le ha dado prioridad a eso”.

También hacen un llamado al Ejecutivo y las autoridades del sector, para que aborden esta problemática.

“Parecen no advertir que si la industria de insumos médicos entra en crisis, se puede generar un problema de abastecimiento de estos elementos que son fundamentales para el funcionamiento del sistema de salud y la atención oportuna y adecuada de los pacientes y usuarios, ya que se trata, en muchos casos, de pymes que no tienen espaldas para seguir funcionando si es que no se les paga en plazos razonables, y podrían tener que bajar la cortina”, advirtió Del Solar.