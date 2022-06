Gremio de la minería advierte pérdida en la capacidad de fundición en Chile tras el cierre de Ventanas y descarta una inversión de privados

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, mostró su rechazó al anuncio del cierre de la fundición Ventas por los efectos económicos que tendría esta decisión en la actividad minera. Además, el líder gremial descarta un interés por el sector privado de impulsar un proyecto que busque mermar los efectos de la decisión del cierre de la planta ubicada en Quintero-Puchuncaví.

“Ventanas es una de las mejores o tal vez la mejor en cuanto a emisiones de las fundiciones de Codelco, lo que pasa está en una zona saturada y ahí tiene más efectos de los que tendría en Potrerillos o en Calama, que eso sí es una zona de sacrificio y a nadie le importa mucho”, dijo Hernández en conversación con Tele13 radio.

El líder gremial también criticó al Gobierno por afectar la capacidad de fundición en Chile y al directorio de Codelco por tomar una decisión, que a su juicio, escapaba de cierta forma de sus facultades.

“Tiene que cambiar la ley y ponerse estándares superiores que no pueda cumplir y ahí está obligada a cerrar o paralizar (...) Ese argumento que esta es una decisión del directorio de Codelco no tiene sentido, porque como Codelco va a tomar una decisión si legalmente no la puede tomar”, apuntó.

Ante esto, Hernández planteó el escenario en que no se apruebe la iniciativa legislativa que permita el cierre de la fundición Ventanas.

“Otro mecanismo es ir aumentando los estándares ambientales hostigando a Ventanas hasta que no los pueda cumplir y tenga que cerrarlo, lo que parece que no es muy ético o poco inteligente”, agregó.

Impacto económico y posición de China

Hernández contextualiza que la capacidad de fundición en Chile está en plena capacidad y ninguna de las otras fundiciones podría asumir la carga que hoy realiza Ventanas. Ante esto, desde la Sonami apuntan que la medida del cierre va en contra de la promesa del Gobierno de aumentar la capacidad de fundición en Chile y empujará al sector a solo exportar concentrado de cobre.

“No fundir tiene implicaciones estratégicas económicas en una serie de aspecto que hay que considerar para una empresa del tamaño de Codelco (...) Una mirada decirlo como de Chicago Boys, una mirada de corto plazo y no a largo plazo, estratégica y de país”, planteó Hernández.

Además, el presidente de la Sonami apunta que una nueva fundición a un alto estándar es un proyecto de largo plazo y a un costo que no atrae al sector privado a participar.

“Se acabó (la capacidad de fundir más) salvo que Codelco haga otra fundición”, apuntó Hernández, quien agregó que las magnitudes de un proyecto así son de cerca US$1.000 millones y puede ser más en el tiempo producto de la inflación.

Otra de los impactos que prevé Hernández en la decisión del cierre de Ventanas es en el mercado del ácido sulfúrico, subproducto de la fundición de concentrado de cobre y que hoy estaría en una cotización alta, según la Sonami.

“Al sacar ácido sulfúrico del mercado el precio va aumentar más todavía y eso va a afectar a la mineras de todos los tamaños”, señaló Hernández.

Desde la Sonami también plantearon que ante este contexto aumenta la dependencia y poder negociador de China para la fundición de concentrados de cobre, el principal actor mundial en este rubro.

“Ahí hay un tema estratégico que por las coyunturas políticas económicas mundiales conviene diversificar los mercados y ser auto suficiente. El otro tema es que pueden poner barreras para exportar concentrados considerando sustancia peligrosa, te va aumentar el costo de los fletes y los seguros”, subrayó.

No obstante, Hernández apuntó que la fundiciones de cobre de Codelco no tienen ganancias y operan en “la línea de flotación”.

Paralización

El presidente de Sonami descartó la idea de que los trabajadores del sector privado se sume a la paralización llamada por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y apunta que será una prueba para los sindicados. Según Hernández tras la salida del presidente anterior de la FTC, el gremio había mostrado debilidad.

“Tal vez esta situación los vuelva a unir. No es solamente es un test para el tema de Ventanas, sino es un test para la Federación de Cobre de Codelco”, dijo Hernández.

Sin embargo, el líder del gremio minero no se animó a entregar una proyección de la paralización dado que dijo que no sigue tan de cerca el actuar de los sindicatos vinculados a la FTC.