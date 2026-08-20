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    Hacienda proyecta alzas en los combustibles de mantenerse el escenario actual y que será mayor en el diésel

    Desde el Ministerio de Hacienda comentaron que el alza de los combustibles, sin el uso del Mepco, habría sido de $100 para las bencinas y $250 para el diésel, en vez de $35 y $97 respectivamente.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Alejandro Guin - Po Bon

    Desde el Ministerio de Hacienda se refirieron a la última alza en el precio de los combustibles, que dejó la bencina de 93 octanos con un precio promedio de $1.481 por litro a nivel país, la de 97 octanos en $1.551 y el diésel en $1.179 a nivel nacional.

    El encargado de coordinación de macroeconomía del Ministerio de Hacienda, Alejandro Guin-Po, valoró el uso del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que se neutralizó a finales de marzo pasado, apelando a la mala situación fiscal del país, y el precio de los combustibles saltó más de $300 por litro.

    Sin el Mepco, afirmó en entrevista con Radio Agricultura, el alza de las bencinas en esta ocasión habría sido en torno a $100 y de $250 en el caso del diésel.

    Con respecto al futuro del precio de los combustibles, el economista aseguró que actualmente “no existe información para poder anticipar 100% lo que va a pasar en las próximas semanas”. Esto, ya que su precio está fuertemente determinado por factores externos, como conflictos internacionales y el costo de refinamiento.

    A las declaraciones de Guin-Po se sumó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien recalcó que el Mepco nunca ha dejado de funcionar, pero han decidido aplicarlo “de modo espaciado para ir recomponiendo las diferencias entre el precio local e internacional”, de manera que el alza se aplique de forma gradual.

    Ante este contexto, el ministro Quiroz explicó que, “con la última información disponible” y para ajustar los precios a precios reales, el diésel tiene una diferencia de $250 por litro. “El alza principal está ocurriendo en el diésel”, resaltó.

    “Esperamos y confiamos en que esta situación no perdure y que a lo mejor en tres semanas más no tengamos que tomar esa decisión, pero por ahora estamos ahí”, declaró en relación con que en tres semanas más se van a ajustar los precios de los combustibles.

    Si bien ambas autoridades concordaron en que el diésel posiblemente experimente nuevas alzas, Guin-Po entregó tranquilidad en el caso de las gasolinas, donde las alzas deberían ser menores, ya que el margen de diferencia entre el alza de ayer y el precio internacional es menor.

    “Hay que ver la decisión semana a semana, pero van a ser no de la misma magnitud que el diésel, bastante menores”, dijo.

    Gremios del transporte

    El ministro Quiroz también se refirió a la situación que enfrentan los gremios dedicados al transporte, quienes el día de ayer manifestaron su desacuerdo mediante una carta.

    Al respecto, Quiroz aseguró que se han mantenido en constante comunicación con los empresarios del transporte, informándoles de la situación que enfrentan como ministerio y manteniéndonos al tanto de las decisiones tomadas.

    “Lo importante en el caso de ellos es que se sepa hacia dónde vamos, que tengan transparencia y también tengan transparencia los generadores de carga, que son los que van a tener que absorber esas pesas”, afirmó.

    Paro camioneros

    Los factores externos

    Aunque el alza de los combustibles se ha explicado en gran parte por el conflicto en Medio Oriente, Guin-Po explicó que existen otros factores externos que han colaborado a un precio más alto durante este año.

    Al cierre del estrecho de Ormuz, donde fluye más del 20% del petróleo a nivel mundial, se le suman los ataques de Ucrania a Rusia en las últimas semanas. Dichos ataques han afectado especialmente la refinería Taneco, la tercera más importante de Rusia y que actualmente refina al 6% de su capacidad.

    Si bien hubo un momento donde el precio del petróleo alcanzó niveles de preguerra, el costo de su tratamiento se ha mantenido elevado. Luego, el precio del crudo volvió a subir cuando se renovaron las tensiones al desechar la tregua anunciada en su momento.

    Más sobre:MepcoBencinasDiesel

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