El crecimiento de la oferta de fondos mutuos que existe en Chile no generan beneficios para alguien como el inversionista retail o “de a pie”, según dijo Fintual tras un análisis a este mercado. Así, la Administradora General de Fondos (AGF) estima que la diversidad de oferta juega un rol negativo para quienes invierten de forma casual en este tipo de instrumentos.

“La variedad que entrega el tener muchos fondos mutuos puede ser atractiva para inversionistas institucionales o de altos patrimonios, donde existen equipos dedicados a la selección de estos, (pero) las ineficiencias, complejidades y potenciales conflictos de interés derivadas de las casi inevitables interrelaciones entre fondos administrados por la misma entidad, afectan negativamente al inversionista retail”, dijo la Administradora de General de Fondos (AGF).

Ineficiencia, interdependencia y mayores costos: las alertas de Fintual ante la creciente oferta de fondos mutuos

En esa línea, Fintual apunta que la creación de más fondos mutuos llega a ser “banal” y el foco debería estar en “repensar las estrategias de inversión de los fondos actuales”.

Ante este contexto, en su análisis, Fintual apunta que, el aumento de ofertas en fondos mutuos, no irían en la línea de dar respuesta a quienes buscan una “solución simple y eficiente para poner sus ahorros a trabajar”.

“Una última estrategia, la de contar con un supermercado de fondos -muchas veces creados a partir de las tendencias comerciales del pasado-, no solo podría ser ineficiente, sino que exhibe riesgos, costos y malos incentivos que lo alejan de una buena gestión”, estimó el equipo de Inversiones de Fintual tras su análisis de la conexión de las inversiones de las administradoras de fondos en Chile. .

Otro de los reparos de Fintual ante la oferta de fondos mutuos fue que, según su análisis, “se genera de una dependencia endogámica entre ellos, es decir, estos fondos empiezan a invertir en otros fondos de la misma administradora”.

“Esto no es malo per se. Sin embargo, podría ser ineficiente si es que tales estrategias acumulan costos extras de administración o si no, dada su endogamia, no reflejan necesariamente la mejor elección dentro del mercado de vehículos de inversión”, añadió.

Un contexto que Fintual señala que es legal y regulado, pero que, de acuerdo con ellos, es poco conocido por el inversionista retail.

Ineficiencia, interdependencia y mayores costos: las alertas de Fintual ante la creciente oferta de fondos mutuos

“La tendencia es clara, mientras más fondos administras, mayor es el incentivo a usarlos en tus otros fondo”, dice Fintual tras un análisis. “Y puede ser perfectamente racional hacerlo de esta manera (...) Sin embargo, esta práctica acarrea algunas posibles ineficiencias y potenciales conflictos que detallaremos a continuación”, dijo en su informe.

El análisis también apunta que la inversión en fondos que invierten en fondos de las mismas administradoras también tiene más costos para el cliente. “Mientras más pasos existan entre el ahorrante y el mercado de capitales, más probable es que los costos de acceder a este sean mayores”.

“Si bien la mayoría de las series tienen costo cero, muchas de ellas cobran costos elevados y poco transparentes para el usuario final”, agregó.

Sin embargo, Fintual también explica que una administradora que invierte entre fondos igual tiene una “porción del costo subyacente de la administración aumente proporcionalmente a estos costos, lo cual es natural si pensamos que se están agregando más capas de administración entre el inversionista y el mercado objetivo al cual quiere acceder”.

“A pesar de que una proporción importante de los fondos invertidos posean series costo cero, el costo de administrar estos activos siempre va a existir, por lo que estos deben ser subvencionados por las otras series del fondo. Es decir, si no lo pagas tú, alguien lo va a pagar igual, subiendo el costo promedio del administrador”, explicó.

Otro de los problemas de que apunta Fintual ante la alta cantidad de fondos administrados por una misma firma es que se puede afectar la independencia para decidir dónde invertir. “Se crea un gran potencial de presiones y fricciones innecesarias que pueden afectar la libre gestión de estos fondos”, advierte.

Fintual también estimó que esta inversión en fondos de una misma empresa puede generar problemas sobre la transparencia de las características del instrumento al que se está invirtiendo: “Agregar más capas de gestión interna puede transformar lo que pudiese ser un simple fondo balanceado en una cadena de inversiones propias de difícil análisis, incluso, para profesionales de las inversiones”.