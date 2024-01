Informe de competitividad global: Marcel valora que Chile esté sobre el promedio y dice que en innovación hay desafíos

Este viernes se dieron a conocer los resultados de Chile en el Informe de Competitividad Global 2023 del World Economic Forum (WEF) en la Universidad Adolfo Ibáñez. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien participó y expuso en la instancia destacó que nuestro país se ubique sobre el promedio global en distintos indicadores.

“El análisis del detalle de los distintos indicadores particularmente en estas cuatro agrupaciones que hay en el informe; innovación, inclusividad, sostenibilidad, y resiliencia creo que es muy útil creo que es justamente en aquellas cosas en las cuales este informe nos invita a pensar y mirar más a fondo cada uno de estos indicadores, y ver donde es que donde nos están faltando cosas o donde hay fortalezas en las cuales tenemos que apoyarnos”, dijo Marcel.

Y agregó que “por supuesto que es satisfactorio que en cada uno de estos temas estemos por sobre el promedio global y estemos por sobre el 50% o sobre el puntaje de 50, pero por supuesto aún cuando estemos clasificados en el grupo de países de ingreso alto en la clasificación que se hace en el informe, es evidente que las brechas que tenemos con otros países que están en ese grupo todavía son significativas”.

Al término del encuentro y en un punto de prensa, el secretario de Estado apuntó a los desafíos que tiene el país según el informe.

“Es un estudio que nos ayuda a identificar con mayor claridad donde están nuestras fortalezas, y donde está nuestras debilidades en una perspectiva de crecimiento porque su foco es mirar lo que es más dinámico en la economía. Yo diría que de los cuatro temas que se analizan en el informe los temas de innovación son donde probablemente tenemos los desafíos más importantes, y donde esos desafíos también son compartidos o son conjuntos entre la política pública y el sector privado”, indico Marcel.

En la entrega de estos resultados, estuvieron presentes también en un panel la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro y el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, quienes pusieron sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia una competitividad tributaria.

“Hemos dicho que Chile tiene tasas impositivas muy altas con respecto a los vecinos, y si queremos recuperar las tasas de crecimiento es crucial tener competitividad tributaria. Otro factor habilitante es la certeza jurídica. Cuando conoces las reglas del juego sabes cuales son los pasos a seguir. Esas certezas son vitales para invertir”, dijo Rosario Navarro.

Ricardo Mewes, por su parte, sostuvo que “creo que es importante que Chile esté en un muy buen pie. Eso se debe a la calidad de sus instituciones. Vemos como se ha controlado la inflación bastante rápido. Un punto que es clave es el nivel de endeudamiento del país que ha ido aumentando, y debe realizarse un trabajo muy profundo para controlarlo. Hay otros elementos que llaman la atención de lo que escuchamos que tiene que ver con el nivel de criminalidad e inseguridad que existe. Tenemos que pensar y no mirar este problema como algo que no nos tiene que preocupar. Cuando uno hace el mapa de riesgo influye en las decisiones de inversión. Tributariamente debemos ser más competitivos”.

Informe

Rodrigo Wagner, profesor de Finanzas de la Escuela de Negocios UAI, dio a conocer los detalles del informe de este año. Detalló que en esta versión no viene un ranking de los países, y que en los indicadores Chile aparece arriba, pero detalló que en algunos hay espacios de mejora.

“Este informe históricamente ha tenido un numerito, y a partir del año pasado no se hizo el reporte. Después de la pandemia han preferido tener indicadores, más que tener un índice. Nos avisaron que no hay ranking. Es la decisión del WEO. La institución hace unos 20 años que hace un análisis. Ahora sacan distintos productos chiquititos. Esto es un adelanto de lo que van a lanzar en Davos”, sostuvo.

Informe de competitividad global: Marcel valora que Chile esté sobre el promedio global y afirma que en innovación hay desafíos

Asimismo planteó que “este reporte se liberó hace uno o dos días. Es un panel global. Si vemos los riesgos a 10 años están dominados por temas mas bien ambientales, y a dos años está el tema de ciberseguridad. La gente está hablando de las elecciones de EEUU. Los líderes globales de opinión tienen los temas macro más abajo. A 10 años está la preocupación de inteligencia artificial, y de migración”.

También puntualizó que aparecen como desafíos la cohesión social y la migración.

“Después de esto de riesgo vamos a ver la parte que solía tener un ranking. La visión global es que el futuro se ve incierto, y hay preocupación por la calidad del crecimiento. Vamos a ver cositas ya de Chile. Hay cuatro puntajes. Se leen de 0 a 100%. 100% no tiene nadie. El 0 es el valor mínimo en el planeta y el 100 es un ideal. En todos aparecemos arriba, pero en algunos indicadores hay espacio de mejora. Se valoran los temas ambientales. Mejora resiliencia en temas fiscales”, señaló.

Y finalmente sostuvo que “cuando salga el reporte la próxima semana van a tener los puntajes de los otros países. Como nos dieron una ventanita de resultados, no podemos mostrar el puntaje de los otros países. Me voy a detener en temas de innovación. Pagos digitales han mejorado bastante. En lo que aparecemos bien voy a pasar rápido. En inclusividad hay muchos indicadores que están bien. Lo mismo en sustentabilidad. En los temas de resiliencia están los temas fiscales donde se está bastante bien. En tecnología en gastos de investigación y desarrollo estamos por debajo. Un indicador que va a aparecer y que no es tan terrible es el que tiene que ver con uso eficiente del agua. Hay un desafío que va a aparecer en el reporte. En todo lo que tiene que ver con innovación y patentamiento tenemos un desafío importante. Hay algunos desafíos que solo van a ocurrir acá”.