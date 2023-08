IPSA cede y se desacopla de tendencia global tras IPC de EEUU

Los mercados globales operan mayoritariamente al alza animados por el dato inflacionario de EEUU, que fue mejor a lo previsto. La bolsa de Santiago eso sí, se desacopla de la positiva tendencia global.

El IPSA cede un 0,61% a 6.302,42 puntos.

“El dato más importante de la jornada corresponde a la variación del IPC en julio en EE.UU., que registró un alza de 0,2% mensual (vs 0,2%e y anterior), con lo que en tasa interanual acumuló un alza de 3,2%, ubicándose por debajo del 3,3% esperado (vs 3,0% en junio), en tanto, el IPC subyacente registró un alza mensual de 0,2% (vs 0,2%e y anterior), bajando a 4,7% interanual (vs 4,8%e y anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

El IPC interanual de EEUU se moderó en julio, lo que ha sembrado el optimismo entre los inversionistas. El dato es seguido de cerca por la Fed, que sostendrá su próxima reunión el 20 de septiembre.

Wall Street avanza tras conocer la cifra inflacionaria. La atención también se centra en los resultados corporativos, donde ayer se conocieron los de Disney.

“Datos de inflación de Estados Unidos en línea con lo esperado en tasa mensual, pero levemente bajo lo esperado en tasa interanual, tanto en IPC general como subyacente, lo que es una muy buena noticia para Estados Unidos y los mercados a nivel global, porque permitiría que la FED sea menos agresiva en cuanto a futuras alzas de tasas”, agregó Araya.

Los mercados europeos también están al alza, a la espera de una serie de resultados corporativos como los de Siemens y Deliveroo. Además, el dato de IPC de EEUU también ha sido visto con buenos ojos.