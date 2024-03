IPSA sigue con su racha positiva y supera por primera vez los 6.600 puntos

La bolsa de Santiago continúa con su racha positiva y sigue en su senda alcista, y por primera vez el IPSA supera los 6.600 puntos. En la jornada se han conocido datos de relevancia en Chile y EEUU.

El IPSA sube un 0,66% a 6.641,79 puntos, un nuevo máximo histórico. Las acciones de Latam, Vapores y SQM están con ganancias a esta hora. En lo que va del mes el indicador sube 2,87%, mientras que en lo que va del año avanza un 7,05%.

Este jueves, se conoció el dato de producción industrial en nuestro país, que registró en febrero su mayor avance interanual en seis años. En concreto, avanzó un 7,9% a doce meses y anotó su mayor incremento interanual desde marzo de 2018, pero tuvo un nulo avance en su medición mensual. En enero, el indicador había crecido un 3,6% interanual.

Por otro lado, el desempleo en febrero subió, pero ocupados anotan mayor alza en más de un año. En el trimestre diciembre-febrero 2024 la tasa de desocupación llegó a 8,5%, no obstante, se crearon 279.446 puestos de trabajo en su medición anual, según indicó el INE.

Los indicadores de Wall Street avanzan tras conocer datos de relevancia en EEUU. El S&P 500 se encamina a su mejor trimestre desde 2019, y el Dow Jones a su mejor desempeño desde 2021.

“En EE.UU., se acaba de publicar el dato del 4T23 de PIB anualizado trimestral: 3,4% (vs 3,2%e y 4,9% anterior), Gasto Real de los Consumidores del 4T23: 3,3% (+3,0% preliminar y 3,1% anterior) y el Gasto en Consumo Personal 1,8% (vs 1,8%e y 2,6% anterior). Por último, se esperan las Nuevas Solicitudes de Subsidio de Desempleo 210.000 (vs 212.000e y anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Y agregó que “las bolsas se mantienen expectantes a los datos que se publicarán el próximo viernes, donde destaca el Deflactor del Consumo Privado Subyacente de Estados Unidos, que previsiblemente confirmará la dificultad de que la inflación continúe moderándose, al igual que hicieron el IPC y el IPP. El mismo viernes hablará Powell, aunque ambos eventos se producirán con los mercados cerrados por Viernes Santo y su impacto no se recogerá hasta el lunes 1 de abril”.

El Euro Stoxx también avanza y toca nuevos máximos a la espera de datos en EEUU.