Isapres y ley corta: “La palabra que podría resumir nuestra opinión sobre estas indicaciones es preocupación”

Las isapres no quedaron tranquilas con las indicaciones que ingresó el gobierno el viernes pasado a la ley corta de isapres que se está tramitando en la Comisión de Salud del Senado, la cual busca poner en marcha el fallo sobre tabla de factores que dictó hace casi un año la Corte Suprema, y a la vez evitar la caída del sistema de aseguramiento privado de salud.

Durante el fin de semana estuvieron analizando las enmiendas, y este lunes el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, acudió a la Comisión de Salud del Senado, donde hizo las primeras declaraciones oficiales de la industria respecto de la evaluación que tienen de los cambios que introdujo el gobierno.

“Creo que la palabra que podría resumir nuestra opinión sobre estas indicaciones es preocupación. Estamos preocupados porque no tenemos certeza si en definitiva esta estrategia va a lograr el propósito de mantener el equilibrio financiero de la industria, y de esa forma mantener las coberturas de las personas, y poder cumplir los fallos de la Corte”, comentó el timonel del gremio.

En ese sentido, agregó: “Pero como el propósito declarado de la ministra (de Salud) y de esta Comisión de Salud es lograr aquello, confiamos en que en el proceso de perfeccionamiento de esta ley se van a poder resolver estos temas para que sí se logre el objetivo deseado”. Allí mencionó que el gobierno no acogió el incremento del precio GES que propusieron los expertos de entre 0,1 y 0,2 UF. Y que además, el monto de la deuda que tendrían las isapres con sus afiliados es mayor, equivalente a unos US$1.000 millones, más del doble que los US$451 millones que habían propuesto los expertos.

Unos segundos antes de esas declaraciones, Arriagada afirmó que “esta Comisión ha estado debatiendo largamente sobre un riesgo eventual y muy grave que tiene el sector, un riesgo que puede involucrar la salud de las personas, no podemos olvidarnos que eso está detrás de todo esto”.

Luego comentó que la Comisión de Salud del Senado lo que está buscando es “algo que para nosotros nos parece que es lo más relevante: mantener el equilibrio financiero de este sector, única manera de poder cumplir con su propósito de otorgar las coberturas de sus afiliados y pagar las diferencias que se estime que corresponden por la aplicación de los fallos. No hay posibilidad de cumplir con los fallos ni de mantener esta industria funcionando sin ese equilibrio financiero. Eso también lo reconoce el gobierno, le he escuchado en varias ocasiones a la señora ministra señalarlo, así es que es un tema que me parece que no está en discusión”.

A continuación, el líder de las isapres comentó que a la comisión técnica le encomendaron tres objetivos, “y uno de ellos y central es mantener el equilibrio financiero de la industria, como una manera habilitante para cumplir los fallos y mantener las coberturas de las personas”.

En ese marco, Arriaga recordó que los técnicos recurrieron a cuatro elementos para dar una solución: “el 7% que ya se ha debatido aquí, y según parece concitar un acuerdo general; un alza del precio GES; un esfuerzo de disminuir los gastos de administración; y un alza del precio base”.

Al respecto, el ejecutivo señaló que los expertos, en su informe, hicieron algunas estimaciones en base a esas sugerencias, y dice que “si se considera el 7% como criterio para el flujo; y además se considera alza del precio GES, incluso de 0,2 UF por beneficiario, en el escenario más alto de alza de precio GES; y además una reducción del gasto de administración en un 10%; considerando todos esos elementos, aun así se requiere alza de precios base de 34% para una isapre, y de 22% para otra. Efectivamente, es una solución compleja, pero que ocupaba todos estos elementos para poder lograr la posibilidad de un equilibrio de los ingresos hacia adelante”.

Sin embargo, agregó: “Hoy día conocemos las indicaciones del gobierno, y de estos elementos, al menos el alza del precio GES pareciera no estar considerada, y además de eso, tenemos una deuda mayor que la que esta comisión consideró”.