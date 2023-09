La cuenta regresiva de la 5G: los plazos, el riesgo de multas, la batalla comercial y el rol de la Suprema

La puesta en marcha de la tecnología 5G se ha transformado en una verdadera carrera contra el tiempo. En cerca de 30 días, el 7 de octubre, se cumple el plazo para que las compañías que se adjudicaron las licitaciones en 2021 tengan entregadas las redes de infraestructura.

Según el último reporte de Subtel de recepción de obras, al 25 de agosto Entel tenía un 100% de aprobación de la etapa I y el 63% en etapa II. La firma de capitales chilenos explica que finalizó el despliegue de la primera etapa en agosto del año pasado, dos meses antes del plazo comprometido en las bases de licitación. El 28 de julio de este año terminaron la entrega del 100% de la fase dos, las que se encuentran en etapa de recepción por parte de la autoridad.

En el caso de Movistar, según el reporte de Subtel, contaba con la aprobación del 97% de la Etapa I y el 4% de la etapa II. La firma española indica que a la fecha tienen la totalidad de los más de 1.500 sitios móviles desplegados de la segunda fase y están a la espera de las autorizaciones respectivas.

En el caso de WOM, que se adjudicó tres bandas de espectro, tenía para la banda 3,5 un 73% de aprobación en la primera etapa y un 0% en la segunda; para la banda AWS un 84% en la primera y un 0% en la segunda y para la 700 un 81% en la primera y un 8% en la segunda. La compañía controlada por el fondo Novator señala que tienen más del 80% de la red construida de Arica a Punta Arenas, porcentaje que en algunas regiones supera el 90%. “Durante el despliegue nos hemos enfrentado a situaciones de fuerza mayor ajenas a nuestra voluntad, las que fueron presentadas oportunamente a Subtel. No obstante, nuestro compromiso por finalizar el proyecto se mantiene firme. Estamos trabajando colaborativamente con Subtel”, señala la firma.

La carrera es contra el tiempo, tanto para Subtel como para las empresas. Sobre todo, para WOM, que es la que aún tiene pendiente la entrega de obras. Entel ya entregó todas las obras y Movistar presentó dificultades con una cantidad menor de antenas en zonas complejas, por lo que podrían ser consideradas caos de fuerza mayor.

El caso de WOM sería distinto, porque tiene una casuística muy amplia, con distintas situaciones. Hay casos en los cuales organismos públicos o privados no han respondido en forma oportuna para entregar los permisos para levantar la infraestructura, por lo que confían en que esos casos sean considerados de fuerza mayor y se amplíen los plazos. Pero hay otros casos en que -según indicó Subtel en el Senado el 12 de julio- iniciaron tardíamente las gestiones y las causas no son imputables a terceros y se expone a sanciones. También hay casos en que estando todo autorizado, la construcción no se ha completado y hay otros en que si bien se entregó la infraestructura, al recepcionarse las obras no se reportan las velocidades de carga requerida.

Para WOM era estratégico contar con licencia de 5G y tener su propia red y por ello en la licitación fue la más agresiva.

La visita de Novator a las autoridades

Desde la Subtel han señalado que su intención no es recaudar vía sanciones, sino que la infraestructura se termine para que así más personas puedan tener cobertura y acceso a esta nueva tecnología. Por esa razón, han estado reuniéndose periódicamente para encauzar el tema.

Las reuniones han sido periódicas entre el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el gerente general de WOM, Sebastián Precht, quien ha tomado el liderazgo del proyecto, ya que están en juego varios millones de dólares. Si bien con los tres operadores se han generado mesas técnicas, la que ha requerido más acompañamiento ha sido WOM.

Otra de las medidas que tomó la compañía para poder enfrentar el proyecto fue traer de vuelta a Chile al ejecutivo que envió a Colombia a levantar la red de WOM allí: el chief technology officer (CTO), Franklin Quijada. Trabajó en Chile desde 2015 a 2020, luego viajó a Colombia y en noviembre del 2022 volvió a Chile a fortalecer el equipo de despliegue de red.

Pero el tema ha llegado a escalar más arriba. En agosto aterrizaron en Chile Kristopher Brigham y Serdan Cetin, inversionistas de Novator, quienes -acompañados de Precht y la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de WOM, Catalina Achermann- se reunieron el 8 de agosto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. También lo hicieron con el subsecretario Claudio Araya, e intentaron con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, pero la cita fue cancelada por temas de coyuntura.

En las reuniones, los socios del fondo Novator plantearon que querían seguir invirtiendo en Chile, pero que para ello necesitaban certezas. La respuesta por parte del gobierno, trascendió, fue que las certezas están en la ley, en la normativa y que quienes cumplen con la normativa no tienen problemas. También se les dio garantías de que Subtel colaboraría con la mesa técnica para que el proyecto llegue a buen puerto.

La carrera comercial

Hasta ahora, el tema de la 5G ha estado concentrado en la carrera técnica, pero a partir de los próximos días se enfocará también en el desarrollo comercial.

Manuel Araya, gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel, explica que a junio las conexiones a internet móvil a través de 5G ya representan el 15,6% de las conexiones móviles, lo que equivale a 1.202.736 clientes efectivamente conectados.

“Para acceder a 5G solo se necesita contar con un terminal compatible con esta nueva tecnología y estar en una zona que cuente con cobertura. Hemos visto un alto interés por acceder a los múltiples beneficios que tiene el 5G, lo que se ha traducido en que su adopción ha sido mucho más rápida que con otras anteriores. De hecho, a solo 10 meses ya teníamos un millón de usuarios que se podían conectar a la red 5G, lo que en el caso del 4G tomó 19 meses y en el 3G, 57 meses”, compara.

Actualmente, más del 50% del total de teléfonos móviles que se venden en Entel están habilitados con 5G y la proyección para este año es llegar a más de 1,5 millones de clientes conectados a esta nueva tecnología, desde Arica a Puerto Williams, incluyendo Rapa Nui. Hasta ahora, la estrategia de Entel ha sido no realizar cobros adicionales para usar la red 5G. “Sin embargo, se están revisando las características, usos y potencialidades para más adelante tener planes 5G, cuando se hayan desarrollado usos aplicativos sobre esta nueva tecnología y usos más específicos”, explica Manuel Araya.

Movistar indica que ya cuentan con más de 1,2 millones de clientes 5G y que más del 50% de los teléfonos que venden son compatibles con esa tecnología. “La velocidad de adopción de esta nueva tecnología está impulsada por el recambio de smartphones de los clientes y por las nuevas aplicaciones industriales que trae el 5G. Usuarios que cuenten con dispositivos 5G y se encuentren en zonas de cobertura pueden acceder automáticamente a ella. Hoy prácticamente la mitad de las ventas de nuestros equipos ya son 5G, y más del 60% de nuestra oferta comercial es representada por equipos con esta tecnología”, dice Fernando Saiz, director de Asuntos Públicos de Movistar Chile.

“Al cierre de julio de 2023, de acuerdo a cifras reportadas a Subtel, contamos con más de 800 mil usuarios activos 5G. Hoy, sobre el 60% de nuestros clientes está renovando su equipo por uno compatible con esta tecnología y ya trafican más del 50% de sus datos sobre esta red”, señalan desde WOM.

Las boletas de garantía

El 7 de octubre es el plazo definitivo para tener las redes entregadas. Un punto clave es qué pasará con las boletas de garantía si se determinan incumplimientos: las bases del concurso hablan explícitamente de ejecución de garantías como sanción. Sin embargo, la jurisprudencia de la Contraloría habla de proporcionalidad, lo cual da en cierta forma un respiro, especialmente a WOM, que es la firma que está más atrasada.

Políticamente este tema es delicado. En las presentaciones que han tenido el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el subsecretario Claudio Araya en la comisión que ve estas materias sectoriales en el Senado, transversalmente se han levantado voces en torno a que si no se cumple con los plazos se debe exigir el pago de las boletas de garantía.

Dado este ambiente, en la Subtel están preparando una minuta a la Contraloría para obtener su opinión anticipada sobre el camino a seguir en casos de incumplimientos, porque tienen claro que, hagan lo que hagan, las empresas recurrirán a ese organismo y luego, eventualmente, a tribunales.

La idea de la autoridad sería tener el pronunciamiento de la Contraloría la primera quincena de septiembre. La propuesta de Subtel apuntaría a que no sería racional que si una empresa lleva un 99% de cumplimiento, se le ejecute el 100% de la boleta de garantía. Eso es lo que buscaría validar con Contraloría, entidad que ha tenido pronunciamientos sobre materias parecidas, en la misma línea de la proporcionalidad de la ejecución de las garantías.

Otro tema que también contendrá la minuta es qué pasará en cuanto a los plazos para terminar el proyecto, en el caso que no esté 100% listo el 7 de octubre. Para el incumplimiento de la primera etapa, lo que aplicó Subtel fue una multa base más una multa diaria por cada antena que no estaba implementada, por lo que es probable que haga lo mismo en la segunda etapa.

En ClaroVTR ya están vendiendo equipos que incluyen 5G y preparando la red.

La definición de la Suprema

Todo este proceso tendrá otro ingrediente: el pronunciamiento de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Recordemos que tras la presentación de un recurso de WOM, oponiéndose al cambio de uso de banda que le permitiría a ClaroVTR levantar su red 5G en una banda que tiene otro uso, la Suprema dictó una orden de no innovar que paralizó el proceso de ClaroVTR, pero también todo lo que pasa en el negocio móvil, impidiendo así que también se pueda llamar a una nueva licitación de 5G.

Según fuentes de tribunales, en las próximas semanas se dará a conocer el fallo, el que quedó en acuerdo el 28 de julio tras los alegatos. De hecho, se aventuran a indicar que sería antes de octubre.

Si el fallo da la razón a Subtel, en el sentido que puede adicionar uso a las bandas de ClaroVTR para que puedan entregar 5G, esto será sujeto a condiciones económicas que los dejen en igualdad de condiciones con su competencia. Para ello Subtel deberá sacar una resolución con las exigencias económicas, que -por cierto- ya están conversadas con la FNE, en el sentido de cuál es el valor por Mhz que tendrían que pagar.

La lógica es que si ClaroVTR hubiera puesto en la subasta lo mismo que puso WOM, más un peso, habría quedado dentro, por tanto el valor de la compensación es eso, pero prorrateado por los años de concesión. A Entel, WOM y Movistar se les concedió el espectro por 30 años, el espectro que tiene Claro hay una parte a la que le quedan ocho años y otra a la que le restan 14 años. Así, el monto se prorratea según esos plazos.

Podría suceder que las empresas competidoras no estén de acuerdo con el valor, por lo cual es clave que la FNE refrende la metodología que proponga Subtel, de lo contrario se arriesga a que el sector se judicialice más.

Si la Suprema no comparte la hipótesis de Subtel, la entidad ya tiene confeccionadas las bases concursables para llamar a una nueva licitación de 5G.

Frente a todas estas definiciones, ClaroVTR se encuentra expectante. Dicen que su entrada al 5G es cosa de tiempo. De hecho, ya están vendiendo equipos que incluyen 5G y preparando la red “para que cuando se nos entregue la autorización todos puedan gozar rápidamente de los beneficios de dicha tecnología”, informan. Agregan que no creen que su cartera sea golpeada al no tener 5G operativa. “Estamos permanentemente innovando y fortaleciendo nuestra propuesta comercial para retener y captar nuevos clientes, lo que nos ha permitido seguir creciendo en ventas y reducir las pérdidas de clientes, que en esta industria son altísima por efecto de la portabilidad y la fuerte competencia”.

El fallo de la Suprema será gravitante para ClaroVTR, para WOM y para Subtel. Dependiendo de lo que salga, el sector podría seguir definiendo temas claves en tribunales.

Qué es y para qué sirve la 5G

La tecnología 5G es la red móvil más moderna del mundo. “Entre sus principales bondades destaca la mayor velocidad que, por ejemplo, permite descargar contenidos como series, juegos y otros de forma mucho más rápida. También reduce los tiempos de respuesta de la red (baja latencia) evitando retrasos en reuniones virtuales, para ver contenidos online o desarrollar la domótica”, explica Fernando Saiz, director de asuntos públicos de Movistar Chile.

Esta nueva tecnología multiplica además el número de dispositivos conectados. “Multiplicará por 10 la velocidad de internet promedio con que navega un usuario en sus dispositivos, mientras que tendrá 100 veces más capacidad para conectar equipos, en comparación con las actuales redes 4G. La latencia, en tanto, bajará de los 20 milisegundos que tienen la mayoría de las redes que usan 4G hasta solo un milisegundo”, explica Manuel Araya, gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel.

Su despliegue es una revolución tecnológica que permitirá realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas, desplegar nuevas flotas de vehículos autónomos y coordinar los trabajos agrícolas a través de sensores instalados en distintos puntos de un campo de cultivo. “El 5G es un habilitador de otras tecnologías, como son la IA, realidad virtual, robótica e internet de las cosas (IoT)”, agrega Araya.