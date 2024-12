La despedida de Luis Enrique Yarur: “Llegué a trabajar a BCI en 1975 porque mi familia me lo había ordenado”

A las 15 horas de este martes 3 de diciembre, Luis Enrique Yarur anunció su salida de la presidencia del BCI, el banco local más grande controlado solo por capitales chilenos, tras 33 años en la misma posición. Minutos antes, a las 14 horas y 56 minutos, se había divulgado en la Comisión para el Mercado Financiero el cambio de mando del BCI: próximo a cumplir los 74 años, Yarur renunciaba a la presidencia del banco, con fecha 1 de enero de 2025, y sería remplazado por su primogénito, Ignacio Yarur Arrasate, de 50 años.

Fue una alocución vía streaming, en vivo, a la que se conectaron, dicen en el banco, unos 7.500 trabajadores del banco en Chile, Perú y Estados Unidos. Con traducción simultánea al inglés, la transmisión comenzó con un video corporativo que mostraba la historia del banco. Luego habló Luis Enrique Yarur.

“Veo estas imágenes y es inevitable no pensar con emoción y gratitud en el largo camino recorrido… recordar los tantos años de aprendizaje, crecimiento y transformación que nos han convertido en el Grupo Bci de hoy”, comenzó diciendo en alusión al video proyectado.

Dirigiéndose a sus empleados, Yarur afirmó que muchos de ellos llegaron al banco para crecer y buscar nuevas oportunidades, lo que no fue su caso. “Yo llegué a trabajar a BCI en 1975, hace casi 50 años, no porque me gustara el negocio bancario, sino porque mi familia me lo había ordenado. Eran otros tiempos, en que se hacía lo que los mayores indicaban. Me instalé en una modesta oficina en el tercer piso del edificio de Huérfanos, junto a dos profesionales más, a trabajar en operaciones y el área internacional, y desde luego, a prestar el apoyo necesario para sacar adelante la empresa que venía de unos años muy complejos”.

Yarur recordó que, en ese entonces, el banco tenía el “extraordinario y firme liderazgo” de su tío Jorge Yarur Banna, quien había reemplazado, a su vez, a su padre, Juan Yarur Lolas, tras su muerte en 1954. Yarur Banna estuvo casi 40 años en la presidencia del banco.

Desde su ingreso, en 1975, Luis Enrique Yarur corrió una “larga maratón” que “estaba disfrutando”, prosiguió. “Pasé por varios cargos hasta que, en el año 1991, tras el sensible y sorpresivo fallecimiento de don Jorge -y yo siendo el gerente general de BCI, cargo que ocupé durante 11 años- se me nombró por el directorio, presidente”, recordó.

Luego vinieron las comparaciones: un pequeño banco nacional con un 6% de participación en un mercado financiero también pequeño, a un BCI que “en el mercado nacional tiene más de un 14% de participación, y si incluimos nuestra operación fuera de Chile, tenemos un 20% de participación de mercado. BCI es el banco más grande del país, uno de los 10 primeros de la región y el único banco chileno que se ha internacionalizado, contando hoy con el 30% de sus operaciones fuera de Chile”, describió.

“Los sueños del pasado, que parecían inalcanzables, son sueños que se han hecho realidad… los animo a que nunca dejemos de soñar, ponerse metas altas”, leyó a continuación desde el auditorio del BCI, donde estaban presentes también el directorio y el comité de dirección completos.

Yarur Rey habló luego de la cultura corporativa y los valores del banco y el valor económico, social y hasta ambiental generado desde la entidad financiera. “Colaboradores contentos generan clientes contentos y ellos, accionistas contentos. Se dice fácil, pero no siempre las empresas lo aplican con la debida rigurosidad. Nosotros nos enorgullecemos de hacerlo”, apuntó.

“Ustedes han dejado una huella profunda en mi … y se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón”, leyó antes de hacer público el anuncio que minutos antes se había develado en la web de la CMF.

“A partir del 01 de enero de 2025 y tras casi 50 años liderando el Grupo BCI dejo la presidencia del directorio del banco y también la presidencia de Empresas Yarur”, anunció.

“Plan de sucesión bien planificado”.

En reemplazo de Luis Enrique Yarur asumirá la presidencia del BCI el mayor de sus nueve hijos, Ignacio (50 años), hoy director del banco y ex ejecutivo desde hace dos décadas, y la presidencia de Empresas Juan Yarur, controlador de BCI y otras empresas como Salcobrand y viña Morandé, su hijo Diego, hasta ahora ejecutivo del banco. “Dejo ambas presidencias en manos de mis dos hijos mayores”, leyó.

Ignacio Yarur presidirá BCI desde enero de 2025.

“Soy testigo de que ambos se han preparado durante años para asumir hoy estos desafíos. Y con orgullo y certeza digo que sé que podrán conducir con profesionalismo, humildad y sabiduría desde sus roles, los desafíos del futuro”, dijo sus dos sucesores.

“Esta decisión responde al cumplimiento de un ciclo, luego de haber liderado un proceso de crecimiento y consolidación de BCI tanto a nivel nacional e internacional. Y es parte de un plan de sucesión, robusto y bien planificado, que sin duda permitirá continuar con el trabajo que hemos realizado hasta hoy”, justificó.

Ignacio, recordó, “tendrá el deber de continuar por el camino que mi abuelo, mi tío y yo hemos construido”. Será así, el cuarto Yarur presidente el banco. Nunca otro apellido habrá liderado desde la presidencia el BCI.

Diego, en tanto, dejará su posición de gerente división desarrollo corporativo e internacional del BCI para presidir “las empresas de la familia Yarur, que en su conjunto suman cerca de 25.000 colaboradores”, explicó.

Diego Yarur, futuro presidente de Empresas Juan Yarur

Al cierre, Yarur Rey enumeró agradecimientos: a su tío Jorge, fallecido en 1991, con quien trabajó 16 años; a los directores del BCI; a Eugenio Von Chrismar, gerente general; a su esposa Ane Miren; y a su familia.

“Esta maratón continúa, no termina conmigo, quedan muchas metas más por cumplir, yo solo me detengo aquí para entregar esta posta”, cerró Luis Enrique Yarur Rey.