La pregunta que hizo el senador Letelier al presidente del Consejo Consultivo Previsional por la pensión básica universal

Pensión universal. Pensión universal garantizada. Pensión básica universal. Pensión básica universal garantizada. Todas esas son distintas propuestas que han hecho partidos de oposición, de gobierno, y departamentos de estudio entre 2019 y 2020, y cada uno se refiere a algo distinto, aunque con un objetivo similar.

Pero en los últimos meses el tema no había sido mayormente mencionado, hasta que la nueva presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, reflotó el concepto este fin de semana, y propuso una pensión básica y universal, para el 100% de la población.

Allí mencionó que “el Pilar Solidario es sumamente complejo, y la gente no entiende cómo funciona. Hay que simplificarlo al máximo y moverse hacia una pensión básica y universal, la que debe ser generosa y debe estar debidamente financiada”.

Así las cosas, en la Comisión de Trabajo que realizaron este lunes los senadores, el presidente de la instancia, senador Juan Pablo Letelier (PS), hizo una consulta al presidente del Consejo Consultivo Previsional, Carlos Díaz; sobre lo que implicaría una pensión básica universal, aunque no se refirió con nombre y apellido a la propuesta de la nueva presidenta de las AFP.

El senador comentó: “Hay quienes han hablado de evolucionar hacia una pensión básica universal. Imagino que ustedes lo han conversado en algún momento en el Consejo Consultivo Previsional, de lo que significa, o lo que no significa”.

En esa línea, Letelier continuó diciendo: “Sé que no es el proyecto de ley propiamente tal, pero con el esfuerzo fiscal que se comienza a generar desde la reforma de 2008, luego en 2019, y ahora la de 2021, el Estado se comienza a involucrar en el sistema de pensiones. Dejo de lado lo que es la Pensión Básica Solidaria (PBS), que es un subsidio a la vejez, dejo esa parte fuera, y más me preocupa lo que es el Aporte Previsional Solidario (APS), que es donde se empieza a involucrar, y subsidiar, para que la tasa de reemplazo de las pensiones no esté debajo de ciertos umbrales”.

Es por esto que el presidente de la Comisión de Trabajo planteó algunas dudas: “Uno, si hay posibilidades de hacer algo mejor con los mismos recursos, si eso lo han conversado (en el Consejo. Dos,) si esta idea de una pensión universal garantizada es más adecuada o no, porque con el APS, no sabemos si incide en la tasa de reemplazo realmente de las pensiones... logra sacarlas de un nivel crítico, pero no establece por así decirlo, garantías per se (...) No sé si nos puede conversar un poco la opinión que tienen ustedes sobre cómo mejorar el uso (de estos recursos), si eso es posible, porque la discusión de la pensión universal es algo que se ha conversado crecientemente en este tiempo”.

Así, Díaz afirmó: “Tengo dos respuestas. La primera, es que no lo hemos analizado a fondo en el Consejo Consultivo Previsional, la verdad es que es un tema que hemos esbozado conversaciones (pero) no lo hemos analizado y no tenemos una opinión clara al respecto”.

Pero la segunda respuesta, fue dar una opinión personal. En esa línea, fue enfático al decir que “mi opinión personal, es que es un tema que habría que estudiar bastante a fondo, una pensión universal. La primera pregunta es cuán universal la queremos hacer, porque evidentemente con los fondos actuales, si uno pensara en $177 mil para todos por ejemplo, son cifras gigantescas. Entonces, no es viable hoy por la situación fiscal hacer una cosa de ese tipo”.

Al respecto, señaló que “la pregunta es si sería para el 90%, o para el 80%. Desde un punto de vista conceptual, me parece muy atractivo estudiar este tema, tiene varios beneficios, pero la pregunta que también surge en adelante, es la duda que se genera respecto a si después como sociedad vamos a querer mantener una pensión como aporte del Estado que sea igual para la persona que está en el 90%, que la persona que está en los primeros deciles”.

Sobre ello, dijo que “no hay tanta evidencia internacional al respecto de avalar esto como una política permanente que llegue para quedarse. Entonces, después, yo pienso que no es tan difícil comenzar a pensar, nuevamente, subir (las pensiones) a los más pobres, y mantener a los otros, y caemos en un sistema relativamente parecido”.

De este modo, concluyó: “Yo creo que el sistema de pensiones solidario actual es un buen sistema, acorde a las restricciones presupuestarias, que se ha ido cada vez sofisticando más, cada vez tiene más elementos de incentivos y desincentivos, por así decirlo, pero lo más importante en estas cosas es que las personas aprenden a cómo optimizarlo (…) pero si yo pensara en simplificarlo, creo que una pensión universal sería un tema a estudiar a fondo, y sería interesante de estudiarlo”.