La volatilidad se toma a los mercados: bolsas suben y el petróleo se estabiliza en medio del avance de las tropas rusas a Kiev

La volatilidad se toma a los mercados que parecen haber subido a una montaña rusa a raíz del ataque ruso en Ucrania. Ayer las bolsas se derrumbaron con el anuncio de la ofensiva militar, pero hacia el final del día se recuperaron mientras que el petróleo retrocedió fuertemente luego de haber superado la barrera de los US$ 100.

En este cambio de tendencia influyó el discurso del presidente de EEUU, Joe Biden, que si bien reafirmó duras sanciones en contra de Moscú por parte de Occidente, no dio indicios del envío de tropas a Ucrania, aliviando un recrudecimiento del conflicto.

Esto empujó a Wall Street y alivió a los inversionistas.

Las bolsas de Europa suben más de 1% en este momento, pero han mostrado varias oscilaciones en medio del avance de las tropas rusas en territorio ucraniano, llegando hasta la capital, Kiev.

En ese contexto, la Bolsa de Moscú sube más de 22% luego del derrumbe de más de 33% que sufrió en la víspera y que obligaron a cerrar sus operaciones.

Biden amenazó con limitaciones a la importación de tecnología, bloqueos a grandes bancos y castigos a oligarcas cercanos a Putin. Sin embargo, no fue del todo claro en el tema energético y tampoco sacó a Rusia del sistema SWIFT, que posibilita las transferencias en dólares y en euros al país.

La moneda rusa, el rublo, se dispara un 2,3% frente al dólar, hasta las 83,30 unidades, después de haber tocado un mínimo histórico de 89,60. La moneda se vio respaldada por las primeras intervenciones monetarias del Banco Central Ruso desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea de Ucrania, informó CincoDías El mercado espera más acciones del banco central, que tiene abordar los riesgos inflacionarios.

¿Qué pasará con la renta variable en los inmediato?

“Nosotros bajamos nuestra convicción en la recomendación y pasamos de una sobreponderación en renta variable hacia una neutralidad. Se produjo un cambio y el status quo actual, con países occidentales decretando sanciones y Rusia estando en Ucrania, se puede mantener un tiempo y generar volatilidad adicional”, dijo a Pulso el gerente Regional de Estrategias de Ahorro e Inversión de Sura Asset Management, Cristóbal Doberti.

Los precios del petróleo, por su parte, se estabilizan y prácticamente no registran variaciones en relación a la jornada previa. El Brent se cotiza en US$ 99,12 mientras que el WTI lo hace en US$ 92,68. De cualquier manera, ambos referenciales se encuentran en zonas de máximos desde 2014.

Los precios del crudo son sensibles para Chile ya que importa más del 90% de lo que consume y los altos precios del hidrocarburo se han convertido en el motor de la inflación en varias economías del mundo. Cabe recordar que en el país las bencinas y el gas se encuentran en máximos históricos.

“Los conflictos bélicos son difíciles de pronosticar. Históricamente, cuando hay rumores de este tipo de conflictos, el peor día para los mercados es el momento en que empieza, pero después los mercados se recuperan, ha pasado con Vietnam y la anexión de Crimea por parte de Rusia, y en los meses siguientes a estos conflictos los mercados tienen un rendimiento positivo. acá está el tema de inflación. Aunque acá no es exactamente igual, pues está rondando el tema de las tasas y la inflación”, dijo a Pulso el socio Focus Capital, Francisco Errandonea.