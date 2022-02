El ataque de Rusia a Ucrania sacude a los mercados: bolsas se derrumban, el gas se dispara y el petróleo supera los US$ 100

Las bolsas globales se derrumban mientras el gas se dispara y el petróleo supera los US$ 100 por barril luego que Rusia iniciara un ataque contra Ucrania, en lo que supone el mayor conflicto bélico en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Las bolsas europeas agrupadas en el Euro Stoxx 50 sufren una contracción de 3,7% en este momento. El Dax de la Bolsa de Fráncfort, la más relevante de esa región baja 3,71%, mientras que la bolsa rusa sufre un descalabro de más de 30%.

El precio del petróleo, acaso el mayor termómetro del conflicto, se dispara y supera por primera vez desde 2014 la marca de los US$ 100 por barril. El referencial europeo Brent sube 6,01% en este momento hasta US$ 102,60, en tanto el petróleo WTI sube un 5,39%, a US$ 97,14.

El petróleo es muy sensible para la economía chilena toda vez que importa más del 90% de lo que consume. Hay que recordar que en el país las bencinas han subido de manera constante en los últimos meses y están en máximos históricos, convirtiéndose en uno de los principales motores de la inflación local.

El precio del petróleo supera los US$ 100

Pero es el gas el que más reacciona a la compleja coyuntura De hecho, experimente un aumento sin precedentes. El precio futuro en el mercado de Países Bajos, referencia en Europa, se dispara un 30% hasta 113 euros el megawatio aunque ha marcado un máximo en 125 euros, con subida del 41%, informó Cinco Días. Además, el mercado prevé que el gas no baje de 100 euros hasta verano de 2023.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció “una operación militar” en Ucrania tras la solicitud por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk de repeler la “agresión” de las Fuerzas Armadas ucranianas y en mitad del Consejo de Seguridad de emergencia que se celebra en Nueva York.

“Las repúblicas populares de Donbás se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda. En este sentido, decidí llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos, genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años”, dijo Putin en un mensaje televisado.

Kiev, por su parte, afirma que se trata de una “invasión de gran alcance”.

Personas se paran frente a las pantallas de televisión que transmiten las noticias de las tropas rusas que lanzaron su ataque contra Ucrania, en Hong Kong el jueves 24 de febrero de 2022.

Paralelamente, la Unión Europea (UE), la OTAN y el G7 amenazaron que pondrán en marcha las “sanciones más severas” posibles contra Rusia, dijo la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock.

“Vamos a coordinarnos, dentro de la UE, la OTAN y el G7, para poner en marcha el paquete de sanciones más severas”, dijo la responsable, advirtiendo de que estas medidas punitivas tendrán “repercusiones” en la economía alemana.

“Las sanciones contra Rusia, el aumento de los precios y la caída de los mercados bursátiles van a tener repercusiones contra Alemania”, agregó.

¿Qué pasará? Dólar, bonos, oro

Iniciada la ofensiva militar, ahora los inversionistas empiezan a especular hasta dónde podría llegar el ataque armado de Rusia en Ucrania.

“El mercado siempre estaba tratando de juzgar si se detendrían en Donbass, y parece bastante claro que se están moviendo hacia Kiev, que siempre fue uno de los peores escenarios. Ahora tenemos una larga noche por delante tratando de entender que efecto tendrá todo eso y qué sanciones se imponen, porque tiene que haber una nueva ronda de sanciones ahora contra Putin y el gobierno ruso”, dijo Chris Weston, jefe de investigación en Pepperstone, en declaraciones a Reuters.

“Ahí es donde está el peor de los casos, o el escenario bajista para los mercados, y eso es lo que estamos viendo. No hay compradores aquí para el riesgo, y hay muchos vendedores, por lo que el mercado está siendo golpeado muy duro”. indicador de miedo, más del 55% en los últimos nueve días.

Dolar se dispara en el mundo

En ese contexto, las inversiones empiezan a refugiarse. El dollar index, que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas líquidas, entre ellas el euro, salta 1% en este momento y trepa a su nivel más alto desde fines de enero.

“En este momento es imposible apostar por ningún escenario”, indica Ipek Ozkardeskaya, analista de la compañía de inversiones SwissQuote, para quien “es el pánico en los mercados”.

De acuerdo a Reuters, los inversionistas se volcaron a la deuda soberana de Estados Unidos, empujando los rendimientos de los bonos del Tesoro a una fuerte baja después de que las fuerzas rusas lanzaron una invasión a Ucrania.

El oro

En la sesión en Londres, el rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años bajaba unos 9 puntos básicos a 1,90%. Se encaminaba a su mayor caída diaria en casi dos semanas

“Está claro que no hay apetito por el riesgo esta mañana y hay mucha incertidumbre”, dijo Chris Scicluna, jefe de investigación económica de Daiwa Capital Markets en Londres.

El oro al contado subió 0,4% a US$ 1.906,58 la onza a las 1843 GMT, tras haber alcanzado un máximo de casi nueve meses de US$ 1.913,89 el martes.