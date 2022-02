El comercio entre Chile y Rusia suma US$ 821 millones al año y no tiene inversiones directas: lideran envíos salmoneros

Durante la madrugada de este jueves, Rusia inició un operativo militar en Ucrania, el cual fue condenado por diversas autoridades alrededor del globo. Tras el ataque, el Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció el fin de las relaciones diplomáticas con Moscú en un conflicto que en el plano económico acusa sus primeras consecuencias.

A raíz de la primera escalada militar ordenada por el presidente de Rusia, Estados Unidos ha anunciado que las sanciones actuales serían sin precedentes, cualitativamente distintas que las anteriores (como tras la anexión de Crimea o la interferencia en las elecciones de ese país) tanto en el nivel de ellas, como en los efectos buscados. Y ya no tendría un carácter selectivo.

Según conocedores de la economía rusa, se espera que con este conjunto de sanciones en Rusia se gatille una severa inflación, un shock en la bolsa de valores, y depreciación aguda del rublo. Las sanciones, interpretan, están políticamente orientadas a crear un fuerte descontento en la élite rusa en general (no sólo el círculo de Putin) y del pueblo ruso y buscan desestabilizar al régimen desde adentro.

Las sanciones financieras implicarían sacar del sistema SWIFT -Society for World Interbank Financial Telecommunication- a Rusia, prohibir transacciones con los grandes bancos rusos e instituciones financieras, prohibir operaciones relacionadas directamente con los bonos soberanos rusos. Asimismo, las sanciones apuntarían a figuras y empresas dentro o cerca del círculo íntimo de Putin, así como a los parientes que a veces usan como apoderados propietarios de activos. El objetivo sería marginarlos del sistema financiero global e ir tras el dinero que tienen en Occidente.

El SWIFT (Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales) agrupa a la gran mayoría de los bancos del mundo, haciendo posible una comunicación rápida y segura entre ellos.

Algunas autoridades locales creen que el comercio chileno a Rusia se vería afectado severamente si ese país es excluido del SWIFT, lo que impediría las transacciones comerciales. Aquello podría impactar las industrias del salmón, mejillones, quesos, vinos y fruta fresca.

Durante el año 2021, el intercambio comercial entre Chile y Rusia totalizó US$ 821 millones, lo cual representa un aumento del 10,8% en comparación a los US$ 741 millones de 2020. Si se considera un periodo de seis años (2016-2021) el intercambio comercial entre Chile y Rusia anotó un crecimiento promedio anual de 1,6%.

En relación con la balanza comercial, ésta presentó un saldo positivo para Chile en US$425 millones durante el año 2021.

Ello porque las exportaciones destinadas a Rusia alcanzaron US$ 623 millones en 2021, con una disminución del 9,2% en relación con los US$ 686 millones exportados el año 2020. En los últimos seis años ha habido un descenso promedio anual del 2,9% en las exportaciones chilenas dirigidas a Rusia.

Los principales productos exportados son salmón y trucha (US$ 292 millones); cobre (US$ 105 millones); mejillones (US$ 45 millones); y uvas frescas (US$ 20 millones).

Mientras que en materia de importaciones provenientes de Rusia, éstas totalizaron US$ 198 millones en 2021, lo cual representó un aumento del 260% en comparación a los US$ 55 millones del año 2020. Entre 2016 y 2021, las importaciones presentaron un aumento promedio anual del 30,6%.

Los principales productos importados fueron carbón mineral (US$ 100 millones); abonos (US$ 30 millones); automóviles (US$ 13 millones); y tableros de madera (US$ 8,8 millones). Hasta el año 2020, no hay inversiones chilenas en Rusia. Asimismo, tampoco hay Inversión Extranjera Directa (IED) materializada en Chile proveniente desde Rusia.

Mientras que las exportaciones a Ucrania suman US$54 millones en 2021, siendo los mayores productos mejillones (US$14 millones); jureles (US$2,1 millones) y cartulinas (US$2 millones).

Salmones y choritos

Jorge Lira, director de Estudios del Consejo del Salmón explicó que “las empresas salmoniculturas chilenas están atentas a cómo evoluciona la situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, debido a que tiene un impacto sobre todo en la logística asociada a los envíos de salmón, con efectos en por ejemplo alzas en el precio del petróleo y otros riesgos asociados a que el conflicto escale hacia otros mercados. Algo positivo es que esta actividad productiva ha logrado diversificar su matriz de países de destino en los últimos años, lo que es fundamental para poder reaccionar ante contingencias. Hasta hace unos años Rusia era un país muy relevante para las exportaciones de salmón, pero Rusia hoy representa cerca del 6% de las exportaciones totales de salmones y truchas. La industria chilena actualmente exporta a una serie de países con un protagonismo en la demanda por salmón desde Estados Unidos, Brasil y Japón, entre otros. Esperamos que esta crisis pueda solucionarse a la brevedad posible y que no siga escalando”.

“Lamentamos profundamente el drama que se está viviendo en Ucrania. En un mundo tan globalizado e interconectado, estos conflictos bélicos tienen un impacto humano enorme y por cierto que tienen efectos nocivos en todos los sectores económicos. Como sector exportador la salmonicultura está bien diversificada, desde mercados latinoamericanos hasta asiáticos, lo que nos protege. Sin embargo, es evidente que existe la posibilidad de que la cadena de abastecimiento se interrumpa. Estamos observando con atención lo que está ocurriendo y esperamos que se resuelva en el corto plazo”, sostuvo Arturo Clément, presidente SalmonChile.

Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmoneros de Magallanes explicó que “es impreciso hablar de consecuencias específicamente en el escenario actual. Chile a Rusia exporta algo así como US$290 millones en salmón. Eso es casi el 6% del total de las exportaciones chilenas de salmón. Entonces, es el cuarto mercado más relevante y no hay duda de eso”.

“En 2019, China era un mercado de esas características y el año 2020, cuando viene la crisis del Covid-19, restringió el mercado significativamente. Colocó restricciones asociadas por la emergencia sanitaria y Chile fue capaz de superar esa situación, redestinando productos a otros mercados, manteniendo precios competitivos y por lo tanto, la capacidad de ser flexible a este tipo de situaciones es alta, sobre todo en un escenario en el que hay una demanda creciente de productos del mar en todos los mercados del mundo”, añadió.

El presidente de la Asociación de Mitilicultores (AmiChile), Branco Papic explicó que Rusia es el segundo mayor mercado de Europa que recibe el mayor número de exportaciones de mejillones -choritos- provenientes de Chile.

“El principal es Europa, lo dividimos entre Europa del Este y Europa. En este caso, el conflicto está en Europa del Este y son los principales mercados, porque Rusia es un mercado muy importante para nuestros choritos. Mañana nuestro comité comercial se reunirá para analizar las repercusiones que podría tener el conflicto y ahora nos acaba de contactar ProChile”, explicó Papic.

“Esta es una cadena virtuosa y parte con pequeños mitilicultores que producen semillas de choritos, hasta grandes protagonistas de la industria que procesan y cultivan. Hoy la industria se podría ver afectada con el conflicto y los que más riesgo corren son los más pequeños, porque si las plantas no pueden procesar los volúmenes comprometidos, se necesitará una menor cantidad de materia”, añadió.

La industria genera 17 mil puestos de trabajo, 12 mil directos y 5 mil indirectos. Esta industria tiene un 99% de desarrollo en la Región de Los Lagos y un 75% en la provincia de Chiloé