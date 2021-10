Latam Airlines revela oferta de sus acreedores para salir de la quiebra en EEUU

Día feriado en Santiago, no así en Nueva York, donde siguieron este lunes operando los mercados internacionales. Y los negocios. Latam Airlines, empresa chilena acogida desde mayo de 2020 a la Ley de Quiebras de Estados Unidos, comunicó a los mercados una de las ofertas recibidas en el marco de la reorganización de sus finanzas y negocios: la que presentó el gestor de fondos Moelis & Company y que representa a un grupo de acreedores ad hoc de la aerolínea.

“La propuesta fue presentada por un grupo de acreedores ad-hoc representado por Moelis & Company y por White & Case LLP, la cual se hizo pública tras la finalización del período de confidencialidad acordado entre LATAM y los oferentes de la misma”, informó Latam Airlines a través de una declaración pública y un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). White & Case es el estudio de abogados que representa a ese grupo de acreedores.

La documentación liberada este lunes por Latam revela que Moelis estimó un enterprise value de US$ 12.500 millones para la aerolínea chilena. El denominado valor de empresa permite estimar los flujos de caja y la estructura de deuda y de capital que requerirá la compañía al dejar el Chapter 11.

El plan presentado por Moelis implicaba, además, una reorganización accionaria que incluye un aumento de capital cercano a los US$ 3.500 millones, con un precio 5% menor que el Plan Equity Value. Además, la emisión de nueva deuda vía emisión de bonos por US$ 2.250 millones y una nueva línea de financiamiento por US$ 750 millones.

Latam aclaró que la de Moelis es una de las propuestas no vinculantes de financiamiento recibidas en el marco de la negociación de su plan de reorganización y financiamiento para salir de su procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

Y aunque no reveló cuáles son las otras propuestas en competencia, fuentes ligadas a la negociación múltiple dijeron que son básicamente otras dos, como publicó Pulso este domingo. La primera está integrada por los accionistas: la familia Cueto, Qatar y Delta, una alianza que hoy tiene poco más del 50% de las acciones y no quieren perder posiciones en la aerolínea. La otra es Sixth Street Partners, una firma global con activos bajo administración por US$ 50 mil millones y que ha comprado deuda de la aerolínea. A diferencia de Moelis, Sixth Street tendría apoyo de un grupo más extenso de acreedores de Latam, por lo que sus posibilidades de éxito serían mayores, dijeron personas que conocen las negociaciones.

“Actualmente Latam tiene el derecho exclusivo para presentar su plan de reorganización hasta el 15 de octubre de 2021, y el derecho exclusivo para solicitar la aceptación del mismo hasta el 15 de diciembre de 2021″, indicó la empresa. Sin embargo, afirmó que en caso de ser necesario podría pedir una nueva extensión de dichos períodos de exclusividad, “lo que será oportunamente solicitado al tribunal e informado a la autoridad regulatoria y al mercado”.

Entre los negociadores creen que probablemente la empresa decida este jueves si recurre o no a una nueva prórroga, según el avance de las negociaciones con todas las partes interesadas.

La empresa había comunicado hace un mes, el 9 de septiembre, que había recibido “ciertas propuestas no vinculantes de financiamiento por la vía de capital y deuda”, las que contemplaban nuevos fondos por más de US$ 5.000 millones. Latam había presentado a un grupo de inversionistas internacionales “una propuesta indicativa de estructura para su reorganización, la cual buscaba aproximadamente US$ 5.000 millones de financiamiento”.

La empresa indicó en el hecho esencial que “Latam continúa discutiendo con sus principales acreedores y accionistas mayoritarios con respecto las Propuestas de Salida, y continúa focalizado en asegurar que cualquier estrategia de salida le permita emerger del Procedimiento Capítulo 11 con una estructura de capital robusta, con la liquidez adecuada, con la habilidad de ejecutar exitosamente su plan de negocios de manera sostenible en el tiempo y en cumplimiento de todas las leyes aplicables”.