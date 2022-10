Líderes de Chile Vamos fijan posición de cara a la reforma previsional y respaldan documento que Boric dijo que leyó “con preocupación”

Este miércoles los partidos de Chile Vamos -Renovación Nacional, UDI y Evópoli- además de Republicanos, el Partido de la Gente (PDG) e independientes, dieron a conocer un acuerdo de cara a la reforma previsional que el gobierno debería presentar en los próximos días.

Ahí llegaron fundamentalmente a cinco acuerdos que plasmaron en un documento: asegurar la propiedad de los fondos previsionales, que cualquier aumento de cotización vaya a cuentas individuales, que exista libertad de elegir, separar la discusión de la reforma previsional del alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU), y mejorar la PGU.

La noche de este miércoles, en el Encuentro Anual de la Industria organizado por la Sofofa, el Presidente Gabriel Boric comentó al respecto: “Hoy leía con preocupación el documento que emanaba de la derecha, en donde las propuestas que hacían respecto de la reforma previsional, pareciera que no hubieran cambiado un ápice desde los últimos 10 años”.

En dicha instancia, el Presidente agregó: “Yo los invito a que todos entendamos que nadie va a sacar el 100% de lo que quiere, pero que eso no es lo importante, lo importante es que las pensiones de los chilenos mejoren, y para eso, tenemos que tener voluntad de diálogo y ponernos de acuerdo”.

Con todo, este jueves los líderes de Chile Vamos salieron a fijar sus posiciones de cara a la reforma previsional, respaldando el documento que fue anunciado por los diputados durante este miércoles. El presidente UDI, Javier Macaya, comentó que desde dicha coalición, “vamos a tener un trabajo conjunto en materia de pensiones, y en otras materias, pero en materia de pensiones tenemos una posición conjunta, que ha sido anticipada ayer (miércoles) por nuestras bancadas de diputados junto a otras bancadas”.

Macaya agregó que “el gobierno entendió poco las señales que le entregó la ciudadanía el 4 de septiembre pasado si es que lo que pretende es que, uno de los temas mas relevantes por los cuales los chilenos se movilizaron por el Rechazo, que tenía que ver con la propiedad de sus cotizaciones, de sus fondos de pensiones, hoy día pase el 6% de cotización adicional (...) a ser de un fondo solidario, a ser de un fondo estatal, quitarle la propiedad de los fondos de pensiones a los chilenos en la práctica”.

El presidente de la UDI agregó que eso, “sin considerar también el impacto que va a tener en el mercado laboral en medio de una crisis económica como la que esta viviendo Chile hoy día, aumentar de golpe y porrazo 6 puntos en la cotización que tienen que pagar hoy día los empleadores. Nos parece que son temas en los que invitamos a la reflexión, a emendar el rumbo, a entender las señales que se dieron en el plebiscito de salida pasado”.

En ese sentido, dijo ser partidario de financiar la solidaridad con impuestos generales de la nación. Además, se refirió a los dichos de este miércoles de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en el matinal de Chilevisión. “Yo creo que la ministra Vallejo enredó un poco las cosas, cuando la viste ayer en esta declaración que hizo en algunos matinales, después de darse varias vueltas, ella llegó a un aumento de una persona que ganaba $260 mil de pensiones (sin reforma), a un aumento de $20 mil con toda la reforma”, comentó Macaya.

Por su parte, el presidente de RN, Francisco Chahuán, afirmó: “Lo que uno le pide al gobierno es que no sean superhéroes ni que estén en Marvel, le pide que cumplan la función de gobernar. Y hemos visto a un gobierno extraviado, un gobierno sin liderazgo, un gobierno que no ha tenido una actitud técnica para enfrentar los temas que afectan a los chilenos, particularmente en materia de seguridad pública, de pensiones, y salud. Por lo tanto, lo que le pido a los ministros de Estado, no es que sean superhéroes, ni que estén en Marvel, sino que gobiernen Chile, para lo cual fueron elegidos por los chilenos”.

Por lo tanto, señaló que “les pediría acá sentido de realidad, re sintonizar con las necesidades de los ciudadanos, y no estar en la liga de la justicia sino mas bien a gobernar Chile”. Agregó que “todavía están a tiempo de corregir, veamos qué presentan”.

En tanto, la presidenta electa de Evópoli, Gloria Hutt, dijo que “aquí, en estos puntos que nosotros hemos coordinado, tanto la bancada de diptuados ayer (miércoles), como lo que estamos comentando hoy (jueves), hay una coincidencia completa en términos de lo que consideramos mas conveniente para los ciudadanos”.

En paralelo, Macaya insitió en que “no se puede dejar de considerar el impacto que va a tener este aumento del 6% si se hace de manera inmediata, en el mercado laboral chileno, y tiene que ser pensado de forma progresiva, pero sobre todo con el foco en las cuentas de capitalización individual y en la propiedad”.