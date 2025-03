Exclusivo suscriptor

Los malls que más venden: Costanera Center amplía liderazgo y Plaza Vespucio le quita el tercer lugar a Alto Las Condes

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 4 minutos

El icónico centro comercial del grupo Cencosud tuvo ventas a público por US$ 775 millones, con un alza de 18,5%, seguido de Parque Arauco Kennedy, que creció 14,5%, a US$ 592 millones, y Mall Plaza Vespucio, también con 14,5%, a US$ 568 millones.