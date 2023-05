Marcel critica a las pymes que rechazaron el acuerdo: “Decidieron plantear temas tributarios que no son propios del ingreso mínimo”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró que el acuerdo por salario mínimo congregara el apoyo de las principales organizaciones del mundo de la pequeña y mediana empresa a nivel nacional, y criticó a las organizaciones disidentes que mostraron su rechazo a dicho tema.

“Otros no estuvieron de acuerdo y fundamentalmente no estuvieron de acuerdo, hasta donde yo entiendo, porque ellos decidieron plantear temas tributarios que no son propios del ingreso mínimo”, dijo Marcel ante la consulta sobre el tema.

En ese sentido, Marcel invitó a dichas organizaciones del mundo pyme a conversar sobre materias tributarias, pero en el contexto de la reforma tributaria. “Un curso que se vio afectado en buena medida por el rechazo de la Cámara de Diputados, (una situación) que estas mismas organizaciones abogaron”, disparó Marcel.

Ante esto, el secretario de Estado interpeló a las organizaciones disidentes y acotó que, “tenemos que mostrar la voluntad de llegar a acuerdos, hay gremios que les cuesta llegar a acuerdos y el gobierno, al contrario, hemos mostrado una gran disposición a escuchar y a buscar los encuentros donde estén, pero también es importante un cierto orden y lógica de decisiones de política pública”.

El ministro de Hacienda también profundizó sus reparos apuntando que “es lamentable que por la vía de agregar demandas sobre temas que no tienen que ver con el ingreso mínimo finalmente haga que un sector se reste a lo que de otra manera es un acuerdo bastante completo”.

“Apoyar a las pymes directamente para financiar el aumento de ingreso mínimo y el régimen tributario que se aplican a las pymes, son elementos totalmente distintos. Es lamentable que se quieran juntar ambas cosas cuando estos mismos gremios han participado y han sido invitados a otras discusiónes de la reforma tributaria”, dijo Marcel.

Sobre el número de organizaciones que mostraron su rechazo, Marcel matizó la cifra de 63 gremios apuntado que algunos de estos son parte de las organizaciones de nivel nacional que apoyaron el acuerdo.

En tanto, Marcel cerró su opinión sobre este episodio expresando que “hay un acuerdo sustantivo con aquellos que estuvieron dispuestos a conversar y a buscar puntos de encuentro, y las indicaciones del Ejecutivo, que se van a formular en el proyecto, se van a basar en ese acuerdo”.