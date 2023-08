“Al fin nos conocemos”: Marcel revela la conversación que tuvo con Guillermo Teillier cuando asumió en Hacienda

Este martes falleció, Guillermo Teillier, quien se mantuvo como presidente del PC por 18 años. Gabriel Boric decretó duelo nacional por dos días, y en esta jornada se llevó a cabo el velorio del exdiputado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el liderazgo de Teillier y contó cómo fue cuando se conocieron a inicios del actual gobierno.

“Guillermo Teillier ha sido un líder político que cumplió una labor muy importante en lo que ha sido la conformación de la alianza de gobierno que apoya al presidente Gabriel Boric. Me tocó muchas veces conocer sus opiniones, intercambiar puntos de vista en el Comité Político Ampliado, con motivo de distintos temas económicos”, indicó Marcel tras asistir al velorio.

Y agregó que “quiero recordar que cuando el presidente me nombró ministro de Hacienda, don Guillermo dijo que no me conocía. A la primera oportunidad que nos encontramos se acercó para saludarme y me dijo al fin nos conocemos, ahora tenemos que conversar. Eso lo refleja muy bien. Una persona muy franca y con quien era posible hablar de los desafíos importantes para el país”.

Desempleo

Este miércoles se conoció una nueva cifra de desempleo. La desocupación completó su novena alza consecutiva en su medición anual. El secretario de Estado, indicó que la encuesta tiene más luces que sombras.

“Lo más destacable de esta encuesta de empleo, es que el nivel de ocupación en Chile vuelve a los niveles previos a la pandemia. Eso significa que desde entonces y tras la destrucción de empleos, hemos tenido dos años seguidos con aumento del nivel de empleo. En cuánto a la tasa de desocupación refleja que estamos en una época de baja estacionalidad, y por otro lado, está aumentando la fuerza de trabajo”, señaló.

Y luego sostuvo que “creo que es una encuesta que en su balance tiene más luces que sombra y permite constatar que el mercado laboral se ha mantenido bastante resiliente”.

Pacto fiscal

Y por último, también se refirió al pacto fiscal, donde afirmó que el tema está avanzando, y que habrá nuevas reuniones con los partidos políticos, para intentar llegar a un acuerdo.

“Lejos de estar estancado la semana pasada tuvimos una reunión con todos los partidos políticos. Vamos a tener una segunda reunión mañana, así que es un proceso que va caminando. Es un proceso que va avanzando bien, donde el gobierno no busca imponer cosas a quienes participan en las reuniones”, precisó.