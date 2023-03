Mario Marcel reitera que banca chilena es sólida en medio de turbulencias externas

Los ojos de los mercados financieros se han centrado en la compra de Credit Suisse por parte de UBS. El ministro de Hacienda Mario Marcel, destacó como algo positivo que se haya concretado la adquisición de la entidad durante este fin de semana.

“El tema Credit Suisse es un episodio más dentro de esta secuencia de situaciones que se han dado con algunos bancos en el exterior. Es un caso bien diferente al SVB, pero por supuesto cuando los mercados ven este tipo de casos surge la preocupación. Fue positivo que durante el fin de semana hubiera una solución respecto a ese banco en particular a través de su compra parte de UBS”, dijo el secretario de Estado.

Asimismo, ante los vaivenes que se han desencadenado en los mercados globales, y los temores sobre la salud del sistema financiero, el ministro reiteró que la banca chilena es sólida.

“Se han ido agregando otras medidas por parte de los bancos centrales. Liquidez en dólares definida diariamente. Por otro lado, los reguladores en EEUU están actuando, y esperamos que se vaya clarificando la situación. Como hemos dicho en el caso de la banca chilena, es una banca que es sólida. No tenemos los temas regulatorios que han dado origen a este tipo de situaciones, particularmente en EEUU. Venimos aplicando las normas de Basilea desde hace 3 años, de manera que nuestros bancos están bastante capitalizados”, señaló Marcel.

Y agregó que “un fenómeno que ha estado detrás del caso de SVB, que es tener una parte importante de sus activos que no están ajustados de acuerdo a los precio de mercados. No es una situación que tampoco sea importante en los bancos chilenos. Hay un informe de Bloomberg respecto a la banca latinoamericana en esta materia, que muestra que no es un fenómeno en nuestra región y menos todavía en Chile. Lo que se refiere a la banca al sistema financiero sigue tan firme como siempre”.

Votación del autopréstamo

El fantasma de los retiros de fondo vuelve al Congreso. Este martes se votará en la Cámara de Diputados las mociones parlamentarias que apuntan al autopréstamo. El ministro Marcel reiteró sus argumentos en contra de estos proyectos.

“El gobierno ha sido muy claro en sus argumentos, lo expuso en la Comisión de Constitución en enero. Eso llevó a una votación mayoritaria en contra del autopréstamo. Por supuesto, ahora corresponde la votación en la sala. Los argumentos siguen siendo válido. El escenario macroeconómico y financiero ha evolucionado en una dirección que fortalece esa argumentación. La actividad económica se ha comenzado a recuperar. Las cuentas nacionales muestran que el peor momento de la economía ocurrió en el tercer trimestre del año pasado. Por otro lado, en momentos de nerviosismo en los mercados financieros, lo peor que uno puede hacer es introducir incertidumbre respecto de medidas que impactan sobre los mercados financieros como son los retiros o el autopréstamo en la forma en que fueron planteados en estas mociones parlamentarias”, indicó.

E indicó que espera que el proyecto no avance en su tramitación.

“Esperamos que los parlamentarios que fueron muy sensibles y comprendieron estos argumentos, y en virtud de ello resolvieron su voto en la comisión{on veamos eso reflejado en la sala”