Mario Marcel sale al paso de los dichos de Grau: “La inflación no es buena para nadie”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a las palabras del ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre el efecto que tenía la inflación en las empresas de menor tamaño. Marcel citó a su par, quien reconoció que fue una frase afortunada, y explicó porque el alza del costo de la vida no es positivo en ningún escenario.

“La inflación no es buena para nadie salvo quizás a un especulador por ahí, pero la verdad es que hoy, en buena medida, la caída de las expectativas económicas que hemos tenido tiene que ver con este aumento a la inflación”, dijo Marcel en entrevista con el matinal de Canal 13.

Ante esto, el ministro de Hacienda dijo, que como Gobierno, estaban luchando contra la inflación, “no solamente en términos de la política fiscal y monetaria, sino que también en ayudar a los bolsillos de las personas que se ven más afectadas”.

Marcel visitó el matinal de Canal 13 para explicar quienes son beneficiarios del Bono Invierno, pero aprovechó la instancia para detallar que estas medidas son excepcionales y para un grupo acotado. El ministro de Hacienda apuntó que el trabajo del Gobierno se debe enfocar en ayudar a quienes más lo necesiten y fomentar el empleo junto a la inversión.

“Los bonos del Estado no son la solución para las personas, el Estado no tiene la capacidad para entregarles bonos a las personas todo el tiempo. El año pasado se generó esa idea con este IFE universal, pero eso significó aumentar el gasto público en un 30% y llevar el déficit fiscal a un riesgo del 8% del producto, y eso no es sostenible en el tiempo”, agregó.

Heredabilidad de los fondos

El ministro Marcel también aprovechó la instancia para defender la postura de que los fondos de pensiones no sean heredables tras la próxima reforma al sistema de seguridad social. El titular de Hacienda sostuvo su punto al plantear que 1 de cada 8 ocho trabajadores fallecidos tienen fondos para entregar y sería de un monto inferior a los $2 millones por heredero.

“La definición del sistema actual no se define por la heredabilidad de las pensiones (...) se ha generado la idea de que aquí todos vamos a recibir herencias o vamos a entregar, y lo que ocurre, de forma mucho más generalizada en el sistema de pensiones, es la generación de pensiones de sobrevivencia”, explicó Marcel.

Además, el ministro de Hacienda apuntó que se debe avanzar en solidaridad para aquellos grupos que hoy no cotizan, como las mujeres que no son remuneradas por sus labores de cuidado.