Mercado Libre anuncia millonaria inyección de capital en Chile y creación de 900 nuevos empleos

Este miércoles, la empresa de origen argentino, Mercado Libre, anuncio un plan de inversión en Chile que considera una inyección de recursos a la economía local por US$550 millones, lo que incluye “tanto inversión en capital como gastos operativos”, declaró la empresa. Este monto equivale a un incremento de 18% respecto a lo que invirtió la firma de comercio digital en 2024.

En la instancia, el vicepresidente de países andinos de la empresa, Alan Meyer, expresó que “durante 2025 Mercado Libre va a inyectar más de US$550 millones a la economía chilena. Es una inversión importantísima que nos llena de orgullo, que nos permite seguir desarrollando nuestro objetivo de seguir ampliando y fortaleciendo este ecosistema virtuoso que llevamos construyendo".

“A modo de referencia, esta cifra es más de 20 veces superior a lo que invertimos en 2019, un poco antes de la pandemia. Y lo que reafirma con nuestro compromiso constante y absoluto con Chile”, agregó Meyer, ante la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric, en el centro de distribución de Mercado Libre en Colina.

Mercado Libre es la empresa más valiosa de Latinoamérica y cuenta con 650 tiendas oficiales en Chile y 12 centros de distribución a lo largo de Chile.

Chile no es el único país donde Mercado Libre ha anunciado inversiones para este año. Este miércoles anunció que invertiría US$ 2.600 millones en Argentina, pero anteriormente anunció US$ 5.800 millones para Brasil, US$ 3.400 millones para México y US$ 470 millones para Colombia.

El foco de la inversión en Chile estará en mejorar las plataformas tecnológicas de la firma. Meyer aseguró que actualmente tienen más de 1.000 desarrolladores de software en Chile “y vamos a seguir contratándolos”, aseguró. En la región cuenta con más de 20 mil, lo que “nos convierte en el segundo mayor empleador de tecnología, tanto a nivel regional como a nivel chileno”, declaró Meyer.

Y añadió: “Colombia tenemos ya 4.000 desarrolladores de software. ¿Por qué no podemos lograr eso en Chile?“.

También buscarán potenciar la red de logística de Mercado Libre en Chile. La empresa asegura que logra llegar al 98% de la población, incluyendo a Isla de Pascua desde el año pasado.

El tercer aspecto mencionado por Meyer en la instancia fue la expansión de los servicios financieros de Mercado Pago. La cuenta se lanzó a finales de 2021 y según el último reporte de la CMF, ya superó las 4 millones de cuentas digitales.

El cuarto foco será “fortalecer las inversiones que hacemos en marketing para que la gente se pueda seguir subiendo a la digitalización. Ya estamos en el 15%. Países como China están llegando al 50%”, dijo.

“Y por sobre todo, esta inversión tiene un foco muy especial en seguir atrayendo y desarrollando talento local, talento joven, talento tecnológico”, manifestó Meyer.

Mercado Libre aseguró que con esta inversión lograrán crear 900 puestos de trabajos formales, que se suman a los 2.600 que tienen actualmente en el país. Con esto “al final del año vamos a estar superando las 3.500 personas. No olvidar que en 2019, en la pandemia, éramos casi 300 personas, y este número va a ser más de 10 veces lo que teníamos 6 años atrás”, declaró Meyer.

Según expuso Meyer, en los últimos cuatro años, Mercado Libre ha inyectado más de US$1.500 millones en Chile. En ese sentido el ejecutivo dijo al presidente Boric que la empresa “está convencida de que Chile volverá a crecer de manera sostenida, si abraza con sentido de urgencia el desarrollo de la economía digital”, manifestó.

“La economía digital no es ya, hace mucho tiempo, una promesa futuro. Es una realidad que ya crece tres veces más rápido que la economía tradicional. Es una fuerza que impulsa la productividad, que genera empleos de calidad”, sostuvo.

“Hoy nos sentimos orgullosos de comunicarle al país una significativa inversión de recursos cuando el país más lo necesita quizás (...) Hoy renovamos ese compromiso”, concluyó.

Boric: “Es una gran noticia”

Por su parte, el presidente Boric calificó esta inversión como “muy significativa para la economía nacional. Hoy día, cuando estamos en tiempos turbulentos en la economía mundial, el que Mercado Libre en este 2025 inyecte más de US$550 millones a la economía chilena es una gran noticia. Y da cuenta, como decía Alan Meyer, de que Chile puede crecer, puede crecer más”, expresó.

“Es lo que permiten los mercados abiertos cuando hay aranceles justos, reglas claras en beneficios de las personas y de las empresas”, dijo el presidente, refiriéndose a las medidas arancelarias de Estados Unidos, previo al anuncio de suspensión de parte de Donald Trump.

“Chile avanza, estamos avanzando, y vamos a seguir haciéndolo en conjunto el sector público con el sector privado. Preparándonos, preocupándonos de las turbulencias externas. Pero Chile tiene fortaleza. Y vamos a salir adelante”, concluyó.