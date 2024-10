Ministra Jara descarta idea de que las 40 horas y la Ley Karin aumenten la cifras de informalidad en el empleo

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, rechazó la idea de responsabilizar a las iniciativas como la ley de reducción de la jornada laboral o 40 horas y la Ley Karin, que busca sancionar y reducir el acoso en lugares de trabajo, como responsables de los niveles de informalidad laboral que existe en el país. La secretaria de Estado salió a refutar dicha idea en medio de que se conoció que este lunes que, la tasa de ocupación informal se ubicó en 27,6% en el trimestre junio-agosto de 2024 y creció en 0,9 puntos porcentuales en doce meses.

“En el 2019 no había Ley Karin, no había 40 horas y no había salario mínimo a $500 mil y la informalidad era mayor (...) ¿Son esas las causas de la informalidad? ¿Es la solución a la informalidad que se paguen menos de $500 mil? ¿Qué se trabajen más de 40 horas?”, comentó la ministra Jara en entrevista con Radio Universo.

En esa línea, la ministra Jara apuntó que la informalidad es un problema estructural del país que se mueve entre las cifras actuales y que, ante esto, se deben generar iniciativas para fomentar el empleo formal.

Ante esto, la ministra Jara apuntó que el gobierno está enfocado en temas como que las personas que tienen emprendimientos y son auto empleados pasen al empleo formal.

“Por eso, cuando hablamos del monotributo, de lo que se habla es de la ruta del emprendedor, que es un plan, como aproximadamente de seis años, donde los dos primeros se paga un tributo más bajo, los dos segundos un IVA más bajo, los últimos y luego se paga una renta más simplificada. Entonces, hay todo un avance un poco más largo”, comentó Jara.

En tanto, la secretaria de Estado también resaltó la necesidad de que las personas vean un atractivo en tener un empleo formal, principalmente en relación con los beneficios de la seguridad social. “Las personas deben reconocer en el sistema de cotizaciones que tienen una justa recompensa por su ahorro previsional, por su ahorro en materia de seguridad y salud en el trabajo (...) Y por eso estamos proponiendo que la reforma en las pensiones exista un incentivo por año cotizado”, explicó.

“Hay que buscar incentivos para que la gente sienta que su autocontratación o que su cotización le genera algún tipo de beneficio”, añadió.

Respecto al balance de la Ley Karin, a un mes de implementación, la ministra Jara resaltó que se tiene 4.820 denuncias y el 70% son de mujeres, donde la gran parte son de empleos privados. A modo de ejemplo en caso de redondear a 5.000 denuncias, 4 mil serían del sector privado y mil del sector público.