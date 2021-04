Ministro de Hacienda y apoyo clase media: “Mañana (lunes) vamos a tratar de ratificar este bono y que se pueda llegar a un acuerdo con la Cámara de Diputados”

Tras la aprobación del paquete de ayuda para la clase media en el Senado, en medio de un tenso debate que finalizó con la reserva de constitucionalidad del Ejecutivo luego de que se desestimaran los incisos que establecían las incompatibilidades del bono clase media con otros beneficios, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda se mostró positivo de cara a la discusión de este lunes en la Cámara de Diputados.

“La buena noticia es que el Senado aprobó este proyecto y ahora pasó a la discusión en la Cámara. Mañana (lunes) vamos a tratar de ratificar este bono y que se pueda llegar a un acuerdo con la Cámara de Diputados para que se pueda pagar lo antes posible. Hay muchas personas que están esperando este bono, que va a llegar a prácticamente 2 millones de personas”, afirmó Cerda.

En esta línea, el secretario de Estado expresó que en “el primer trámite en la Cámara de Diputados también tuvimos una muy buena tramitación, nosotros esperamos que mañana también sea parecido”.

Respecto a los plazos para que el bono llegue a la población, Cerda explicó que “se requiere por un lado, el chequeo de los datos por Impuestos Internos y, posteriormente, pasar a Tesorería, lo que puede tomar 10 días hábiles o un poco más, por eso es tan importante que despachemos este proyecto lo antes posible”.

Cerda también destacó el esfuerzo que están realizando como gobierno con el proyecto. “Nosotros creemos que este es un proyecto que por si solo es muy relevante. Es un proyecto que se enmarca en un paquete fiscal de US$6.000 millones donde gran parte van a ir en un potenciamiento del IFE durante los meses de abril, mayo y junio y, ademas, vamos a tener este bono clase media que va a comenzar a pagarse durante abril. Por lo tanto, es un esfuerzo que estamos haciendo todos los chilenos, muy pero muy relevante”, señaló el ministro.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar expresó que “esperamos que la Cámara de Diputados, tal cual lo hizo en el primer trámite, con voluntad de acuerdo, de diálogo, con ganas de sacar adelante este proyecto con urgencia, con un imperativo ético de que no nos podíamos demorar, mañana, una vez más, tenga ese mismo espíritu”.

Respecto a la discusión que se dio en el Senado, Rubilar manifestó que “ustedes vieron en el debate que la inmensa mayoría, si es que no la totalidad, de los senadores y senadores reconocieron que este proyecto y, en esta indicación en particular, era una atribución exclusiva del presidente que irrogaba gasto, en eso no hubo discusión. En ese sentido, nosotros siempre actuamos de buena fe y ustedes vieron como dialogamos, como finalmente fuimos consensuando”.

Por último, Rubilar afirmó que “tuvimos una propuesta de acuerdo del gobierno con la Comisión de Hacienda de forma transversal. Los puntos que estaban en ese borrador de acuerdo se expusieron en la Comisión y los entregamos todos, en el entendido que un proyecto de US$1.000 millones aumentó a US$2.000 millones y hoy estamos en más de US$2.800 con el perfeccionamiento del IFE”.