MOP acusa a concesionaria del Aeropuerto de hacer lobby con autoridades y no cede a cambios en contrato: “No nos van a mover de esa posición”

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se refirió a la decisión de los principales controladores de Nuevo Pudahuel, integrado por los franceses Aeroports de Paris, Vinci Airports y la italiana Astaldi, -que comunicaron el martes al Presidente de la República- de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) a fin de iniciar un reclamo bajo el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.

El secretario de Estado, que no ha accedido a la petición de la concesionaria de realizar cambios en el contrato, argumentando que se debían respetar los términos firmados y resguardar los intereses del Estado, se mantuvo en su posición.

Cabe señalar que Nuevo Pudahuel había solicitado al Ministerio de Obras Públicas extender el plazo del contrato de concesión producto de la pandemia, que en 2020 les generó pérdidas netas por US$37 millones

“Esta empresa ha hecho lobby en todos los ministerios que existen en este país, con todas las autoridades -cosa que no es necesaria-, campañas de prensa, en fin. Esto es una cosa seria. Tenemos un contrato entre una empresa de enorme magnitud, con el Estado de Chile, nosotros somos serios, somos responsables y cumplimos los contratos y la ley a carta cabal, y eso es lo que vamos a hacer. Y nuestro objetivo es uno solo, el servicio que queremos que nos brinden y defender el interés de los chilenos y del Estado, y no nos van a mover de esa posición que es la que corresponde. Nosotros vamos a respetar absolutamente todos los derechos que tiene esta concesionaria y todas”, señaló Moreno.

Por otra parte, Moreno sostuvo que no sólo Nuevo Pudahuel, sino todas las empresas concesionarias, deben cumplir con los contratos y no utilizar mecanismos para recibir lo que no corresponde. Además, señaló que desde 2015 -fecha en que Nuevo Pudahuel se adjudicó la concesión- la empresa a percibido ingreses entre US$300 millones a US$400 millones.

“Las empresas tienen que cumplir con lo que se les ha pedido, y no pueden esperar a utilizar otros mecanismos para recibir lo que no corresponde. No está en juego nada de las cosas que se dicen, ni el servicio de los pasajeros, ni el mundo de los vuelos, ellos lo que están buscando es que se les alargue el contrato, que significa miles de millones”, comentó.

“Ellos han tenido todos los ingresos del aeropuerto desde el año 2015 hasta ahora, ha recibido más de $240 mil millones, o sea entre US$300 millones y US$400 millones de ingresos. Es una empresa importante, tiene grandes ingresos, estuvo muy bien durante ese periodo, le ha tocado un periodo malo, pero ya veremos en el próximo tiempo, si le va a ir bien o le va a ir mal, y como todos los negocios va a tener un muy buen resultado final, de lo cual me alegraría, o va a tener un resultado regular o malo, algo que también es posible, pero en la cual los chilenos nada tenemos que hacer ni que decir, sino esperar que nos brinden el servicio que está contratado y nosotros por supuesto cumplir con todas y cada uno de los requisitos y obligaciones que establece la licitación que hemos tenido”, agregó.