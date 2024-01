Reunión en casa de Pablo Zalaquett: Ministro Grau afirmó que tanto el gobierno como los salmoneros plantearon su visión de largo plazo

Luego que se conociera que ministros y otras autoridades se han reunido en la casa de Pablo Zalaquett, el ministro de Economía Nicolás Grau, volvió a referirse a lo ocurrido en dicha ocasión en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y detalló lo que pasó en dicho encuentro donde estuvieron presentes empresarios del sector de la salmonicultura.

“Como se ha dicho esta fue una reunión en casa de Zalaquett. Reunión a la que él me invitó para efectos de tener una visión de largo plazo sobre la industria de la salmonicultura. Esto es bien relevante destacarlo, porque se intentó ligar a la discusión de Ley de Pesca, y no se trató ese tema en esa reunión. Éramos unas 9 personas. Creo que para efecto de una discusión más política es porqué fuimos a esa reunión. La razón principal de por qué fui tiene que ver con algo que hemos planteado públicamente, es que la industria de la salmonicultura tiene que hacer cambios relevantes, para que se pueda seguir desarrollando. Hemos buscado que la salmonicultura tenga una menor presencia en las áreas protegidas y hemos logrado avances”, indicó el secretario de Estado.

Y agregó que tanto el gobierno como la industria plantearon su visión a largo plazo.

“Si me preguntan qué es lo que yo planteé en esa reunión, fue decir que para nosotros como gobierno, la industria de la salmonicultura tiene un rol relevante en el país. Creemos que es razonable que lo siga teniendo, es decir, es importante en términos de desarrollo económico. Ese desarrollo debe incluir cambios importantes. Una vez que se planteó eso por nuestro lado, que fue quienes partimos la intervención la industria hizo sus comentarios, y también planteó su visión de largo plazo. Estas distintas personas de la industria. De eso se trató la conversación”, puntualizó Grau.

El secretario de Estado nuevamente recalcó que dicha reunión no debió ser registrada por la Ley de Lobby.

“Fuimos a una conversación que plantemos nuestro punto de vista a largo plazo. Hemos planteado que a nuestro juicio una reunión como esta no debe ser registrada por ley de lobby, no por quienes conversábamos, ni el lugar, sino por el motivo de la reunión. El sentido de esta reunión no fue solicitada ni se manifestó un interés en específico, ni se conversó respecto a una ley en concreto. La interpretación que hemos dado es la correcta. Lo que a mi respecta he tenido seis reuniones por ley de lobby con la industria de la salmonicultura. Tuvimos audiencias con la industria cuando se estaba discutiendo la ley SBAP. He tenido entre 2022 y 2023 251 audiencias de lobby. Una cada dos días, y les aseguro que si revisan eso, pueden ver que me he juntado con todos los sectores productivos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que “la interpretación que estamos dando y a lo que debe ser registrado y lo que no es la interpretación que siempre se ha dado. Sistemáticamente las conductas de todos los gobiernos ha sido en línea con lo que hemos hecho como gobierno”.

Tras ser consultado por los diputados presentes en la instancia legislativa, reiteró que fueron a la reunión a exponer la postura del gobierno.

“Yo creo que efectivamente hay que hacer un esfuerzo entre todos, por preocuparnos de aquello, eso incluye no hacer suposiciones de las otras personas, y basarse en los hechos. No me voy a meter en la discusión respecto a si esto es o no es Ley de Lobby. Lo hemos aclarado muchas veces. Creo que es claro que hay un debate y es clara cual ha sido nuestra postura. El domingo dije que si hubiera sabido en particular la participación de una persona en específico probablemente no habría asistido a esa reunión. Eso quiere decir que hubiese hecho las cosas de manera distinta”, dijo Grau.

Y señaló que “no tengo ningún problema en que personas de nuestra coalición expresen críticas. No tengo ningún problema que así sea. Respecto a las cosas más sustantivas. En esa reunión fuimos a hacer una exposición con respecto a nuestra visión. En mi intervención fuimos claros. Ha quedado claro que no hemos ido a hablar respecto a ningún proyecto de ley en particular”.