Mujeres gremiales: El ascenso femenino al mando de las organizaciones empresariales

El número de mujeres en directorios de empresas y en los gremios ha ido en aumento en los últimos años, y puestos que tradicionalmente estaban a cargo de hombres hoy están en manos de mujeres. Si bien la cifra aún está por debajo del número de hombres, hay proyectos en carpeta para que la presencia femenina vaya al alza en nuestro país.

Rosario Navarro se transformó esta semana en la primera mujer en presidir Sofofa. En 140 años de historia siempre un hombre había ocupado ese rol, por lo que su llegada es un giro relevante en la instancia empresarial. Lo mismo ocurrió en 2021 en la Cámara de Comercio de Santiago. María Teresa Vial llegó a liderar el gremio, y en más de un siglo pasó a ser la primera mujer en guiar los destinos del gremio. Reemplazó a Peter Hill, quien llevaba 17 años en ese puesto.

Verónica Contreras también marcó un hito. En octubre del año pasado comenzó a presidir Conapyme, e gremio de pequeñas y medianas empresas, y este año le tocó liderar las negociaciones por el alza del salario mínimo aprobado en el Congreso. “Las mujeres en cargos que tradicionalmente ocupan los varones, tenemos mucho que aportar no tan solo en lo relacionado con cada profesión, servicio o cargo, sino también en poner esa nota especial y tan necesaria para las buenas relaciones humanas: empatía, sentimiento y compromiso”, dijo a Pulso.

Y Fedetur también pasó a estar al mando de una mujer en agosto de 2018. Helen Kouyomdjian afirma que su experiencia ha sido enriquecedora, porque es “una industria que ha incorporado con dinamismo a las mujeres en distintos ámbitos y roles, incluido el gremial”. Otro caso es el de Karen Thal, quien llegó a reemplazar a Lorenzo Gazmuri en la presidencia de Icare. Fue elegido el año pasado y asumió el 1 de enero de 2023. Es la primera mujer en dicho cargo. Tras ser nombrada dijo que era un orgullo y una responsabilidad.

Pese a estos avances donde mujeres han llegado poco a poco a encabezar importantes gremios empresariales, aún hay mucha tarea por delante. El gremio empresarial más importante, la CPC, aún sigue siendo encabezada por hombres. Eso sí, hoy hay una vicepresidenta. Susana Jiménez, que fue exministra de Energía, del segundo gobierno de Sebastián Piñera a mediados de diciembre de 2022, fue elegida en el cargo junto a Ricardo Mewes. Ella ve con optimismo la llegada de mujeres a diversos gremios y afirma que es una tendencia que llegó para quedarse. De todas formas, hay desafíos en el camino, y a veces el hecho de tener que compatibilizar las responsabilidades propias del rol gremial, con la vida familiar puede ser un tema complejo. Así lo refleja al menos, la timonel de Conapyme.

“Se nos hace más difícil sí, porque nuestros sentimientos son distintos quizás a los de los varones, queremos realizarnos profesional o laboralmente y también queremos ser madres o abuelas dedicadas, en el fondo todo lo que hacemos queremos hacerlo bien y eso cuesta”, sostuvo.

Rosario Navarro: La primera en la Sofofa en 140 años

Este miércoles 31 de mayo a sus 48 años pasó a ser la primera mujer en liderar Sofofa. La hija de Andrés Navarro y Sonia Betteley llevaba seis años en el gremio que ahora preside. En diciembre del año pasado ya se había decidido a dar el paso. Sumó a su lista al gerente general de Vapores, Óscar Hasbún y también al director de embotelladora Andina, Gonzalo Said. Estudió dos años bachiller en Humanidades en la Universidad Católica. Y dos años más de Licenciatura en Historia para luego pasar a Estética, que exigía un grado académico previo. En 2013 ingresó al directorio de Sonda, empresa fundada por su padre, y fue por años la directora más joven del IPS. Es defensora de las cuotas de género en los directorios. Ese mismo año entró a Fundación Chile. Desde 2020 es parte del directorio de Lipigas e integra la mesa de ACTI.

María José Zaldívar: Una exministra al gremio de los supermercados

A sus 47 años, la abogada asumió el 1 de junio como presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile, en reemplazo de la economista Catalina Mertz. El gremio que representa a diversos actores de la industria con más de 1.350 locales y 150 mil trabajadores, seguirá en manos de una mujer. La también licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile fue subsecretaria de Previsión Social y exministra del Trabajo del segundo gobierno de Sebastián Piñera. ”Es muy interesante ver cómo cada vez más mujeres se incorporan a los espacios públicos y aportan nuevas miradas que permiten enriquecer lo que se venía haciendo”, dijo a Pulso. Y agregó que “el desarrollo de la sociedad en su conjunto es mucho más rico y profundo cuando participamos personas con diversas realidades e intereses”.

Verónica Contreras: Negoció por las pymes el alza del salario mínimo

La presidenta de la Confederación Nacional del Transporte Escolar y Turismo, asumió en octubre pasado como presidenta nacional de Conapyme. Hoy la microempresaria es la primera mujer que ocupa dicho rol,y negoció por las Pymes el alza salarial aprobado en el Congreso. “Las mujeres en cargos que tradicionalmente ocupan los varones, tenemos mucho que aportar no tan solo en lo relacionado con cada profesión, servicio o cargo, sino también en poner esa nota especial y tan necesaria para las buenas relaciones humanas”, Indicó. “Se nos hace más difícil sí, porque nuestros sentimientos son distintos quizás a los de los varones, queremos realizarnos profesional o laboralmente y también queremos ser madres o abuelas dedicadas, en el fondo todo lo que hacemos queremos hacerlo bien y eso cuesta”.

Susana Jiménez: La primera vicepresidenta de la CPC

La ingeniera comercial y directora de empresas de 53 años fue desde el 11 de marzo de 2018 hasta el 13 de junio de 2019, ministra de Energía del segundo mandato de Sebastián Piñera. Fue la primera mujer en llegar a liderar dicha cartera. Tras salir del ministerio fue nombrada directora de BancoEstado, y en mayo de 2020 asumió como vicepresidenta de Sofofa. A mediados de diciembre del año pasado, el consejo nacional de la CPC, la eligió como vicepresidenta del gremio empresarial junto al timonel Ricardo Mewes. “En CPC ya hemos realizado varias actividades con mujeres que participan de distintos gremios sectoriales, y se respira el entusiasmo, el trabajo colectivo y la preocupación por temáticas de mayor amplitud. Una tendencia que afortunadamente ha llegado para quedarse”, sostuvo Jiménez.

Katia Trusich: Del mundo público al mundo privado

La abogada y directora de empresas de 51 años fue subsecretaria de Economía entre el 11 de marzo de 2014 y el 4 de enero de 2016, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando Luis Felipe Céspedes era el ministro de la cartera. A tenido así experiencia tanto en el sector público como en el mundo privado. A mediados de 2016 asumió como gerenta de asuntos corporativos de CGE, cargo en el que estuvo por poco más de un año. Desde noviembre de 2017 ocupa el cargo de presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. Antes estuvo en dicho rol Manuel Melero, quien luego pasó a ser presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). El gremio que fue fundado en 2008 representa a los principales actores de este rubro en el país, como por ejemplo Parque Arauco y Cencosud.

Helen Kouyoumdjian: Primera mujer en presidir Fedetur

La líder gremial es Master en Dirección y Gestión Turística de la Universidad Carlos III de Madrid. También es directora de la Corporación Regional de Turismo de la Región Metropolitana. Tiene 53 años y asumió en Fedetur en agosto de 2018, y se convirtió en la primera mujer en llegar a ese cargo. Dice que su experiencia ha sido muy enriquecedora, porque es “una industria que ha incorporado con dinamismo a las mujeres en distintos ámbitos y roles, incluido el gremial”. Además, ve con muy buenos ojos el hecho de que cada vez haya más mujeres liderando los gremios, ya que dice que “me parece muy positivo, porque ha permitido que se incorpore un enfoque y mirada femenina que contribuye a fortalecer el importante trabajo gremial en las distintas áreas de la economía”.

Loreto Seguel: La exministra en el gremio salmonero

La ingeniera civil de 46 años fue exministra de la Mujer y subsecretaria de Servicios Sociales en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Fue presidenta de la empresa portuaria de Arica y en 2021, fue nombrada como presidenta del Sistema de Empresas Públicas (SEP). El 1 de diciembre del año pasado asumió como directora ejecutiva del Consejo del Salmón. Llegó a ese puesto en reemplazo de Joanna Davidovich. La exsecretaria de Estado indica que este desafío la conectó con su infancia ya que vivió casi 14 años en Coyhaique. Llegó a liderar el gremio no solo con su expertise de emprendedora, sino también con su fuerte arraigo al servicio público, donde tiene amplia experiencia. En su visión, “la mayor presencia de mujeres en gremios va en línea con más presencia femenina en directorios y cargos directivos”.

Paulina Yazigi: La nueva timonel de las AFP

La economista de la Universidad Católica de Chile asumió el 1 de marzo de este año, como presidenta de la Asociación de AFP, en reemplazo de Alejandra Cox. El desafío que tiene es relevante, ya que el gobierno impulsa una reforma de pensiones. Tiene 46 años y amplia experiencia laboral en el mundo financiero. Trabajó en BBVA y también en Compass Group, en la época en que estuvo en Nueva York. En abril de 2021 fue designada como directora de la bolsa electrónica de Chile, y se convirtió en la primera mujer en 32 años en llegar a dicha instancia. En octubre de ese mismo año asumió como gerente de la división de Mercados Financieros del Banco Central de Chile, cuando el presidente del ente rector era Mario Marcel, y se mantuvo en dicho puesto hasta noviembre del año pasado.

Gianina Figueroa: La primera mujer en Unapyme

A sus 49 años, la profesora de tecnología y empresaria pyme lidera la Unapyme. La colusión del papel higiénico la llevó a interesarse en los gremios . Explica que su familia le enseñó a interesarse en el bien común. Se declara como feminista y ha impulsado la presencia de mujeres en distintos espacios. Lideró las negociaciones de las pymes en el salario mínimo que obtuvo la luz verde el 29 de mayo. “He tenido grandes compañeros y han ido aprendiendo de mi forma. No me gustaría que otras mujeres no se atrevieran a sumarse a estos espacios, señaló la dirigenta. Hace charlas de emprendimiento, para que otras mujeres se motiven. Dice que es no es tan fácil emprender, ya que muchas mujeres que emprenden ganan el salario mínimo. Como un desafío quiere que las pymes tengan un rol cada vez más relevante.

Kathleen Barclay: La mujer que llegó a liderar Endeavor

La estadounidense de 65 años llegó a nuestro país en 1982. A mediados de mayo fue elegida presidenta de Endeavor y es la primera mujer en llegar al cargo. Reemplazó a Christoph Schiess. Se graduó de la Universidad de Georgetown en Washington EEUU, participó en la formación de Endeavor Chile en 1998, fue presidenta del Consejo Asesor y es parte del directorio desde 2020. Es además Principal de Asesorías KCB Ltda, compañía enfocada en el fomento de la actividad comercial entre Chile y EEUU. A ello se suma su rol como Directora de AmCham Chile, además de ser directora de empresas y organizaciones. “Es un honor y un gran desafío dirigir Endeavor, una organización que este año celebra su 25 aniversario y que ha tenido un rol muy relevante para impulsar el ecosistema emprendedor en Chile”, indicó.

María Teresa Vial: Primera mujer en encabezar la CCS

En julio de 2021, la abogada (49) de la Universidad Católica de Chile se transformó en la primera mujer en presidir la Cámara de Comercio de Santiago(CCS), mientras el número de consejeras ha ido al alza en los últimos años en dicho gremio. Asumió en reemplazo de Peter Hill quien lideró la entidad por 17 años, y continuó como past president. Vial es Magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes y cuenta con un diplomado en Construcción de la Universidad de Los Andes, y otro en Negociación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido también directora de empresas, por lo que cuenta con experiencia en el rubro. Como un tema anecdótico dentro de su historia, su bisabuelo fue el primer presidente de la cámara, hace más de un siglo atrás (1919).

Karen Thal: Entre Cadem e Icare

La psicóloga de la Universidad Católica es presidenta de Cadem, desde marzo de este año. Llegó a la encuestadora poco después de egresar en 1992, y ha tenido diversos cargos en la empresa, que hoy destaca por sus encuestas de opinión pública. A partir del 1 de enero preside Icare en reemplazo a Lorenzo Gazmuri y es la primera mujer en el cargo. En diciembre del año pasado, cuando fue elegida para liderar el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas dijo que el nombramiento es un orgullo y una responsabilidad, pero lo veía como un paso natural dado que Icare venía impulsando la incorporación de mujeres a la gobernanza. Antes de llegar a su cargo, había ocupado varios puestos en Icare. Explicó además que uno de sus focos sería conectar la empresa con la sociedad.