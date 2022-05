Nueva Constitución: Morgan Stanley no ve efectos negativos en la economía y JP Morgan advierte sobre el Banco Central

Las comisiones temáticas de la Convención Constitucional ya finalizaron su labor la semana pasada. Ahora el órgano entró en la recta final previo a entregar la propuesta de nueva Carta Magna a principios de julio. Con ese telón de fondo, el banco de inversiones Morgan Stanley no se mostró preocupado tras la publicación del borrador de la nueva Constitución y estimó que la propuesta se terminará aprobando en el plebiscito de salida. JP Morgan también comentó al respecto y mostró cierta inquietud por algunas normas sobre el Banco Central.

“No vemos signos de elementos potencialmente disruptivos para la macroeconomía de Chile. Las propuestas más extremas han sido rechazadas por el pleno y los próximos pasos del proceso no deberían conducir a cambios importantes en el proyecto de Constitución”, dice el reciente informe de la multinacional financiera estadounidense enviado a clientes.

Además, el texto proyecta que “aunque las encuestas ante el plebiscito de salida de septiembre siguen mostrando que la opción “Rechazo” mantiene una tendencia de ventaja, nuestro escenario es que finalmente se apruebe la nueva Constitución”.

Sin embargo, el banco de inversiones y agente de bolsa estima que el nuevo texto le significará a Chile una carga fiscal más alta y una regulación más estricta a las empresas, en especial en temas del medio ambiente.

Otras de los elementos que destacó Morgan Stanley fue “la exclusión de propuestas menos ortodoxas para el sector empresarial, la política económica y el marco institucional, que significaba un mayor riesgo para la inversión y lo fiscal. Esto debería ser positivo para la mayoría de los activos de renta fija, lo que debería reducir la incertidumbre política para los líderes empresariales, promoviendo la inversión y manteniendo un marco fiscal mayoritariamente ortodoxo”.

El texto también destaca que la nueva Constitución deja los lineamientos, pero que será el Congreso y el poder Ejecutivo el encargado de definir cómo llevar a la realidad lo que se plantea en el texto.

“En este sentido, aunque los riesgos más pesimistas están fuera del camino, es probable que tome algún tiempo para que la incertidumbre política desaparezca totalmente dada la eventual necesidad de discutir legislación en torno a esos temas”, plantea el informe.

El documento sobre Chile también destaca que los derechos de agua se terminaron y en relación a la minería comentó que el resultado “fue considerablemente más moderado” a lo esperado tras las discusiones que se dieron en su momento en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional.

Sobre el rol del Banco Central, Morgan Stanley no mostró gran preocupación y planteó que “mantiene su independencia, y no hay cambios significativos”.

Por último, el texto concluye detallando el cronograma que le queda al proceso de nueva Constitución y los escenarios que tendrá el proceso en caso que se apruebe o rechace el texto en el próximo plebiscito.

Mirada de JP Morgan

Otro de los bancos de inversión que salió a comentar del borrador de la nueva Constitución fue JP Morgan. La banca de inversión partió su comentario destacando la alta cantidad de artículos que presenta la primera versión del texto.

No obstante, el análisis más profundo estuvo en lo que respecta al Banco Central, ya que JP Morgan no se mostró muy entusiasta a la incorporación de que los miembros del organismo autónomos puedan ser removidos, situación que hoy no ocurre.

“Esto aparece como una limitación a la autonomía del Banco Central, en particular en caso de que una mayoría del Congreso considere las decisiones de política monetaria (no tuvieron en consideración) la orientación general de la política económica del Gobierno”.

Otras de las alertas fue la incertidumbre que se podría generar en el área de minería y el sistema de concesiones.

“Notamos un riesgo en que exista un sistema débil de autorizaciones, derechos y licencias, que se establezcan posteriormente mediante ley ordinaria (por mayoría simple y ante mayorías políticas circunstanciales), lo que hace probable que la incertidumbre sobre la inversión futura en el sector minero sea persistente”.

Sobre el resultado del plebiscito, JP Morgan proyecta que la opción de apruebo está amarrada a la popularidad del gobierno del presidente Gabriel Boric y por ende también al desempeño de la economía nacional.