Nvidia cerca de convertirse en primera empresa de chips de un billón de dólares tras sólidos resultados

Nvidia Corp se disparó un 25% el jueves hasta alcanzar un valor de mercado cercano al billón de dólares, después de que su fuerte previsión demostrara que Wall Street aún no ha valorado el potencial de cambio de juego del gasto en inteligencia artificial.

La escalada se sumó a un aumento de más del doble de las acciones este año y aumentaría el valor del diseñador de chips en unos US$ 190.000 millones hasta casi US$ 945.000 millones. Se queda así a un paso de la mayor revalorización de una empresa estadounidense en un solo día, un récord que actualmente ostenta Apple Inc con su salto de US$ 190,90 el 10 de noviembre.

Los buenos resultados de Nvidia también provocaron un repunte en el sector de los chips y las empresas centradas en la inteligencia artificial, lo que elevó los mercados bursátiles desde Japón hasta Europa. En Estados Unidos, empresas como Alphabet Inc, Microsoft Corp y AMD se disparaban entre un 3% y un 10%.

Los analistas se apresuraron a subir sus precios objetivo para las acciones de Nvidia, y 27 de ellos elevaron su opinión sobre la idea de que todos los caminos de la IA conducen a la empresa, ya que proporciona los chips utilizados para impulsar ChatGPT y muchos servicios similares.

El precio objetivo promedio se ha más que duplicado este año. Con la opinión más alta, un precio objetivo de US$ 600 de Rosenblatt Securities y HSBC, Nvidia tendría un valor de US$ 1,48 billones, más que Amazon.com Inc, la cuarta empresa estadounidense más valiosa.

“En los más de 15 años que llevamos haciendo este trabajo, nunca habíamos visto una guía como la que acaba de presentar Nvidia con unas perspectivas para el segundo trimestre que, a todas luces, han sido cosmológicas, y que han aniquilado las expectativas”, dijo Stacy Rasgon, de Bernstein.

Nvidia, la quinta empresa estadounidense más valiosa, proyectó el miércoles unos ingresos trimestrales más de un 50% por sobre la estimación promedio de Wall Street y dijo que dispondría de más oferta de chips de IA en el segundo semestre para hacer frente a un aumento de la demanda.

Su presidente ejecutivo, Jensen Huang, afirmó que los equipos actuales de los centros de datos, valorados en US$ 1 billón, tendrán que ser sustituidos por chips de IA, ya que la IA generativa se aplica a todos los productos y servicios.

Los resultados son un buen augurio para las grandes empresas tecnológicas, que se han centrado en la IA con la esperanza de que esta tecnología les ayude a atraer demanda en un momento en que sus motores de utilidades, la publicidad digital y la computación en nube, están sometidos a la presión de una débil economía.

“Esta previsión de Nvidia cambia toda la narrativa en torno a la IA y la demanda de cara al futuro en la empresa. Es posible que se produzca un punto de inflexión histórico en la revolución de la IA, con Nvidia como barómetro clave”, afirmó Dan Ives, de Wedbush.